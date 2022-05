Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbod op scherpe messen in jeugdgevangenissen na dodelijke steekpartij

Medio april vond er een drama plaats in een jeugdgevangenis in Den Hey-Acker: een 19-jarige gedetineerde uit Enschede kwam om het leven na een steekpartij. Bij datzelfde incident raakte een 20-jarige gedetineerde uit Nijmegen gewond. Nu worden er (tijdelijke) maatregelen ingevoerd om dat soort situaties in de toekomst te voorkomen.

In justitiële jeugdinrichtingen (in de volksmond jeugdgevangenissen genoemd) is bijvoorbeeld een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van scherpe messen. „Denk hierbij aan de messen waarmee tijdens de kookactiviteiten vlees of groente gesneden wordt”, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vandaag. Het is een van de zes maatregelen die de organisatie neemt na de dodelijke steekpartij vorige maand in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda en „eerdere ernstige incidenten”.

Een mes om bijvoorbeeld een boterham mee te smeren, blijft wel gewoon beschikbaar. „De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval een half jaar”, aldus de DJI. Jeugdige gedetineerden koken voortaan met voorgesneden vlees en groenten. Ze moeten dunschillers gaan gebruiken in plaats van de schilmesjes die nu bedoeld zijn voor fruit en aardappels.

Daarnaast kijkt de DJI naar de groepsgrootte. „We werken al vele jaren met acht tot tien jongeren op één groep. Omdat de doelgroep aantoonbaar is veranderd en verhard, wordt de groepsaanpak op bestuurlijk niveau opnieuw onderwerp van gesprek gemaakt.”

Aanvullende maatregelen in jeugdgevangenissen

Er zijn ook nog andere, aanvullende maatregelen, zoals het ontwikkelen van en werken met een signaleringslijst die zich richt op de mentale status van de jongeren. Daarnaast wil de DJI de beveiliging tegen smokkelwaar verbeteren. Een team van specialisten zal zich aanvullend buigen over de regels en gewoonten binnen justitiële jeugdinrichtingen en vervolgens „met de groepsleiding in gesprek gaan”. Het imago van jeugddetentie moet een oppepper krijgen.

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit vier locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse, De Hunnerberg in Nijmegen en Horsterveen in Evertsoord. De leeftijd van de gedetineerde jongeren ligt tussen de 12 en de 23 jaar. Van de dodelijke steekpartij in Den Hey-Acker is een 18-jarige man uit Den Haag verdachte.

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws toen een jongere die vastzat, ontsnapte. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de DJI. Hij werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten in België.