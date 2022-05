Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze photoshop-goeroe bewerkt foto’s op sarcastische wijze en dat werkt op de lachspieren

James Fridman is een ware internetsensatie met zijn photoshop-talent. Hij tilt het bewerken van foto’s namelijk naar een heel ander niveau. Op verzoek van zijn volgers bewerkt hij foto’s, maar vaak doet hij dat niet helemaal zoals zij bedoelden. En dat levert sarcastische, maar vooral hilarische, plaatjes op.

Het Instagram-account van Fridman heeft inmiddels miljoenen volgers. Dat Fridman een photoshop-specialist is, bleek wel. Maar vooral het gebruik van humor en ironie maakt zijn werkwijze uniek. Fridman maakt er een sport van om de photoshop-verzoeken die hij krijgt, soms ietwat te letterlijk te nemen.



James Fridman is photoshop-goeroe

Wat ooit begon als een gratis hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf. De artiest, zoals hij zichzelf op social media noemt, krijgt honderden verzoeken van fans wereldwijd. Hij photoshopt er al heel wat jaartjes op los. Zijn eerste berichten stammen namelijk uit 2016.

Op zijn eigen website schrijft de social media-sensatie zijn werk als „Heb je altijd al een perfecte foto willen laten verpesten door een klein detail? Photoshop-expert James Fridman helpt maar al te graag. Ook al neemt hij verzoeken soms iets te letterlijk. Zijn volgers kregen nooit helemaal wat ze vroegen.” Zijn ‘collectie’ is inmiddels gebundeld in een heus boek. Onder de noemer The Joy of Photoshop verzamelde de kunstenaar zijn beste werk. We delen een aantal van zijn pareltjes met je.



Iets te letterlijk bewerken, met humor en sarcasme

Als je dacht dat het simpelweg om een aantal jolige memes gaat, heb je het mis. Fridman is inmiddels een icoon met een eigen stichting. Zo richtte hij onder zijn naam de James Fridman Foundation op, een organisatie die zich inzet voor mentale gezondheid bij kinderen en jongeren.



Photoshop-blunders

Overigens is niet iedereen even goed met photoshop. Mening beroemdheid of BN’er begaat nog weleens een kleine bewerkingsfout. Laatst kreeg Katja Schuurman nog kritiek vanwege een foto voor de film Costa!!. En wat dacht je bijvoorbeeld van de photohop-blunder van Nikkie Plessen? Of deze Amerikaanse school die de jaarboekfoto’s van de vrouwelijke leerlingen bewerkte.