Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen vertrouwen FNV in Schiphol: ‘Hart vasthouden voor de zomervakantie’

Vakbond FNV houdt vanwege de drukte op Schiphol het hart vast voor komende zomer. „Dit is nog maar de meivakantie”, benadrukt FNV-bestuurder David van de Geer. De rijen op de luchthaven? Die zijn ook vandaag weer lang.

Van de Geer vindt dat Schiphol veel eerder had moeten ingrijpen. „Er zijn grenzen aan wat je met de huidige personeelsbezetting aan kan.” De man van het FNV wijst op de enorme werkdruk bij de bagage-afhandeling. Dat is volgens hem fysiek heel zwaar werk. „Er hoeft maar één vliegtuig vertraging te hebben en je loopt daar telkens achter de feiten aan. Dat betekent dat je continu onder tijdsdruk moet werken en niet even op adem kan komen.”

‘Olympische prestatie op Schiphol’

Vakbondsman Van de Geer noemt het een „olympische prestatie” wat het personeel op Schiphol dit weekend laat zien. „Dat geldt niet alleen voor de bagage-afhandeling, maar bijvoorbeeld ook voor de medewerkers bij de incheckbalies en de beveiligers bij de security.” Hij meldt dat op de dag dat het FNV ook aandacht voor de Dag van de Arbeid heeft’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag is het de Dag van de Arbeid!✊ Kom ook naar Utrecht en sta op tegen de scheefgroei! (12.30 uur Jaarbeursplein, 13.00 uur mars door Utrecht, 14.30 – 17.00 uur programma Julianapark) https://t.co/qnJ5IRz8D8 — FNV (@FNV) May 1, 2022

Vandaag worden 70.000 vertrekkende passagiers verwacht en die moeten allemaal door de beveiligingspoortjes. Schiphol voorspelde al dat het erg druk zou worden. Eerder deze week greep de luchthaven alsnog in, met een verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers voor dit weekend wat te verminderen. Dit door bijvoorbeeld vluchten te schrappen. Van de Geer heeft het gevoel dat maatschappijen hieraan maar beperkt gehoor hebben gegeven. Alleen KLM kwam met een bericht dat er tientallen vluchten werden geschrapt.

Veel minder passagiers lukte vandaag niet

Voor gisteren was het verzoek het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen. Dat is ‘om en nabij’ gelukt, heeft Schiphol laten weten. Maar voor vandaag was het streven om het aantal passagiers met 5800 te verminderen. Dat lukte niet. Van de Geer schrikt daar niet van. Hij zegt dat elke vlucht minder natuurlijk helpt om de druk op het personeel wat te verlichten. Maar heel veel zou het ook niet uitmaken, omdat de werkdruk momenteel hoe dan ook heel hoog is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The May holiday has begun. It has been and will be very busy at Schiphol. We would like to explain why you, unfortunately, have to deal with longer waiting times. https://t.co/lgI8lQ8jhH — Schiphol (@Schiphol) April 26, 2022

Aan motivatie ontbreekt het volgens de FNV’er niet bij het personeel. Maar Schiphol zou te lang geprofiteerd hebben van de bereidheid van medewerkers om „door te buffelen”. Nu is in de ogen van Van de Geer de grens bereikt. Een „klein beetje extra ademruimte” voor de medewerkers zou volgens hem wel al kunnen helpen om de komende zomer door te komen. Hij denkt aan wat extra waardering, betere beloning en natuurlijk het oplossen van de personeelstekorten.

Wilde staking, lange rijen en voordringen

Vorig weekend kampte Schiphol nog met grote drukte door een wilde staking bij grondpersoneel van KLM. Dit weekend wordt er niet gestaakt. Van de Geer heeft de indruk dat het signaal dat de medewerkers vorige week afgaven bij de maatschappij is binnengekomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Koptelefoon opzetten om zometeen de kolkende mensenmassa op Schiphol uit te sluiten van m'n prikkels tijdens het overstappen. — DeclaNater (@DeNater) May 1, 2022

Ondanks dat er nu geen staking is, is het de hele dag alweer erg druk op Schiphol. Vanaf de vroege ochtend staan er al lange rijen voor de incheckbalies. Via luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers excuses aan voor de langere wachttijden die ontstaan zijn door vakantiedrukte en personeelsgebrek. Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer vandaag, zo is te zien op de informatieborden.

De vertrekkende reizigers staan in lange rijen, die doorlopen in de gewone hallen en buitenlangs. Marechaussees en Schipholmedewerkers en andere hosts staan klaar om mensen te helpen en de goede kant op te sturen. Sommige mensen proberen voor te dringen, maar medewerkers op Schiphol proberen dat te voorkomen. Dat gedrag wekt soms wat ergernis op over en weer.