Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Corendon even klaar met Schiphol en gaat meer vanaf Duitsland vliegen

Corendon gaat vanwege de problemen op Schiphol 100.000 vliegvakanties verkopen die vertrekken vanaf vier Duitse luchthavens. „Uitbreiding op Schiphol blijkt deze zomer niet mogelijk door de chaos van de afgelopen weken. Daarom heeft Corendon de mogelijkheden in Duitsland bekeken”, verklaart het reisconcern.

De Turkse zustermaatschappij van Corendon vloog al vanaf de vliegvelden van Münster/Osnabrück, Weeze, Düsseldorf en Keulen. Daar mikte Corendon vooral op Duitse vakantiegangers. Nu heeft het concern geregeld dat er per direct 100.000 stoelen ingezet kunnen worden voor vliegvakanties van mensen uit Nederland en België.

Corendon: vanaf Duitsland naar de zon

Het gaat om zonbestemmingen als Antalya en Bodrum in Turkije, Mallorca, Ibiza en Tenerife in Spanje, en Kreta, Kos en Rhodos in Griekenland. De vertrekdata van deze Corendon-reizen zijn al voor de vakanties vanaf 13 mei. Wie kiest voor een vertrek uit Duitsland in plaats van Schiphol zou „zonder stress en lange wachtrijen” op vakantie kunnen. En die lange wachtrijen, die kennen we van de luchthaven in Amsterdam inmiddels wel. Topman Dick Benschop bood er deze week excuses voor aan.

KLM cancelde al 225 vluchten vanaf Schiphol.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dutch airline KLM has cancelled more than 225 flights in the past few weeks as its Amsterdam Schiphol hub is hit by labor shortages and industrial strife https://t.co/efEQJRVisl — Bloomberg (@business) May 5, 2022

Schiphol blijft maar druk

Schiphol kampt de laatste tijd met grote personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage en passagiers. Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om boekingen te schrappen, zodat de vertrekhallen niet te vol zouden lopen. Tientallen vluchten werden geschrapt. Dat is voor komend weekend nog niet aan de orde, hoewel de luchthaven het ook nog niet volledig wilde uitsluiten.

„Er worden momenteel massaal vakanties geboekt en om geen ’nee’ te hoeven verkopen, breiden wij ons aanbod continu uit”, legt Corendon-oprichter Atilay Uslu uit. Ook op de regionale luchthavens in Nederland is het volgens hem niet mogelijk om op korte termijn grootschalig uit te breiden, terwijl de Duitse vliegvelden niet heel ver over de grens liggen. Volgens Corendon kun je al in 20 minuten bij Weeze zijn vanaf de grens bij Nijmegen.

De Schiphol-ellende is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Gesproken wordt van een hellish weekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Long queues snaking through Schiphol airport after hellish weekend for travellers

Denis Darnel – #AkilliGundemhttps://t.co/MbPDE4osl4 pic.twitter.com/lXkMfV2OGo — akıllıgündem (@akilligundem) May 6, 2022

Tientallen vluchten naar regionale vliegvelden

Regionale vliegvelden kunnen het komende weekend zeker 35 vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Rotterdam The Hague Airport neemt elf vluchten over. Eindhoven Airport heeft aangeboden om zaterdag en zondag in totaal acht vluchten over te nemen. Groningen Airport Eelde verwacht in de twee weekenddagen zeker zestien extra vluchten af te kunnen handelen.

Naar Rotterdam wijken zes vluchten van touroperator Corendon uit en vier van TUI. Transavia verplaatst één vertrekkende vlucht van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. In het Drentse Eelde is er ruimte om voor een korte periode 1 à 2 vluchten per uur extra af te handelen. „Dat komt neer op 8 à 16 vluchten per dag”, legt een woordvoerster van Groningen Eelde Airport uit. In Eindhoven is de ruimte beperkter omdat het door de meivakantie ook daar al druk is.