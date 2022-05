Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

20 jaar na de moord op Pim Fortuyn: ‘Konden we hem nog maar even lenen’

Twee derde van de Nederlanders is, precies twintig jaar na zijn moord, positief over Pim Fortuyn en zijn ideeën. Een nog groter deel van de Nederlanders (72 procent) is het erover eens dat Fortuyn belangrijk is geweest voor ons land. Op sociale media klinkt Fortuyns naam veel. „Konden we hem nog maar even lenen.”

Dat concludeert EenVandaag vandaag na onderzoek onder bijna 30.000 leden van het Opiniepanel.

Hoewel de sympathisanten van Fortuyn vandaag de dag volgens EenVandaag vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten, zijn ook kiezers van onder meer D66 (43 procent), de SP (50 procent) en de Partij voor de Dieren (44 procent) positief over de ideeën van de politicus die op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum door de nu 52-jarige milieuactivist Volkert van der G. werd doodgeschoten.

‘Fortuyn wakkerde ook tweedeling aan’

Een van de ondervraagden zegt dat Fortuyn „problemen uit een krampachtige taboesfeer trok”, een ander noemt „de politieke opschudding die hij veroorzaakte broodnodig”. Wel zegt bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden dat Fortuyn tweedeling in de maatschappij aanwakkerde. Wat dat betreft is Nederland niet echt veranderd, maar twitteraar Frans had Fortuyn toch graag nog een paar jaar ‘geleend’.



Goedemorgen op deze 6 mei 2022. Een dag van herdenking. Twintig jaar na de laffe moord op Pim Fortuyn😞. 'Ik ben niet links noch rechts'. Konden we🇳🇱hem nog maar een jaar of zes lenen om #Nederland naar de goede richting te leiden. Een fijne dag. @2eKamertweets. @ministerieJenV. — Frans Strik (@Frans_Strik) May 6, 2022

EenVandaag heeft de standpunten van Fortuyn van weleer voorgelegd aan het Opiniepanel. Slechts 4 procent van de ondervraagden noemt zijn ideeën nu nog extreemrechts. 71 procent van de mensen vindt de ideeën van de overleden politicus passen bij het midden of rechts van het politieke spectrum.

Meerderheid steunt opvattingen immigratiebeleid

De opvattingen die Fortuyn had over het Nederlandse immigratiebeleid kunnen tegenwoordig op steun van een meerderheid rekenen. Bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden is het bijvoorbeeld eens met Fortuyns standpunt dat vluchtelingen beter opgevangen kunnen worden in eigen regio. Zo’n 60 procent van de ondervraagden is het volgens het onderzoek eens met het destijds omstreden idee van Fortuyn dat de normen en waarden van de islam niet passen in de Nederlandse samenleving.



20 jaar geleden alweer.. En wat had Pim Fortuyn gelijk. pic.twitter.com/NIlfFw5qXC — D'n Bekinde (@Dnbekinde) May 6, 2022

Pim Fortuyn vandaag herdacht

Op meerdere plekken in het land wordt vandaag stilgestaan bij de moord op Pim Fortuyn, nu twintig jaar geleden. Onder meer Stichting Beeld van Pim en de politieke partij Leefbaar Rotterdam organiseren een herdenkingstocht en in Rotterdam wordt de oud-politicus herdacht met een symposium in het stadhuis.

De tour begint bij het voormalige huis van Fortuyn in Rotterdam en gaat naar begraafplaats Westerveld in Driehuis, waar de vermoorde politicus een aantal maanden lag begraven. Fortuyn is later herbegraven in het Italiaanse dorpje Provesano, waar hij een tweede huis had.



Ik weet nog precies waar ik was toen ik hoorde dat Pim Fortuyn was neergeschoten. Toen ik het mensen vertelde, zaten ze te wachten op de clou. Het was en is geen grap!

Hoe je ook over iemand zijn gedachtengoed denkt; dit had nooit mogen gebeuren! — Henk Pfaff (@PfaffHenk) May 6, 2022

Op het Mediapark in Hilversum, waar Fortuyn werd doodgeschoten, spreekt onder anderen oud-politicus Hilbrand Nawijn van de partij Lijst Pim Fortuyn. Terug in Rotterdam spreekt in het stadhuis burgemeester Ahmed Aboutaleb en wordt de jaarlijkse Pim Fortuyn Prijs uitgereikt aan de opiniemaker, politicus of bestuurder die het gedachtegoed van Fortuyn het beste uitdraagt.

De herdenkingsdag eindigt met een stille tocht naar het standbeeld van Fortuyn op de Pim Fortuynplaats, waar twee minuten stilte wordt gehouden.

📺 TV-serie over Pim Fortuyn AVROTROS zond dit voorjaar een veel bekeken serie Het Jaar van Fortuyn uit. De serie werd zeer goed bekeken (gemiddeld 1 miljoen) en gewaardeerd. Jeroen Spitzenbergen kroop in de huid van Fortuyn, Ramsey Nasr werd geroemd als Pvda-leider Ad Melkert. Onderzoek maakte duidelijk dat er zich opvallend veel 20- tot 34-jarigen onder de kijkers bevonden.

Reacties:

Een overzicht van een aantal reacties op het feit dat de moord op Pim Fortuyn al weer twintig jaar geleden is:



20 jaar geleden. Politieke moord op Pim Fortuyn. Opdat wij niet vergeten.#6mei #PimFortuyn https://t.co/EPGb3SSYIE — Frank van Zuilen (@FrankVanZuilen) May 6, 2022



Wat zien we terug na 20 jaar Fortuyn? 'Politici zeggen nu eerder wat ze denken'

https://t.co/xNhCZpIDg3 — Edo van der Goot (@emvdg) May 6, 2022



Weet jij nog waar je was, 20 jaar terug, toen je hoorde dat Pim Fortuyn was neergeschoten? — 👀 Arie Veerman 👉 (@arievee) May 6, 2022



20 jaar geleden vermoorde Volkert van der Graaf Pim Fortuyn.#Fortuyn gaf kort voor zijn dood nog een interview bij de #VPRO. 20 jaar geleden, maar op heel veel punten nog steeds de spijker op zijn kop! 🇳🇱 AT YOUR SERVICE 🇳🇱 @ruuddewild 🙏 @MinPres https://t.co/kB6EWmcJzc — CB (@CryptoBu77) May 6, 2022



20 jaar geleden werd Pim Fortuyn (1948-2002) op deze dag vermoord. Die moord behoort tot de zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. Over Fortuyn is sindsdien veel geschreven. Dit👇boek is nog altijd de meest diepgravende studie die ik over Fortuyns gedachtengoed ken. pic.twitter.com/3xNn2BLMWn — Wim Berkelaar (@WimBerkelaar) May 6, 2022



Wat gebeurde er eerder op 06 mei? – Feyenoord wint Europa Cup I (1970)

– Rotterdamse politicus Pim Fortuyn doodgeschoten (2002)

– Wilde taxi-actie in Den Haag (1976)https://t.co/vIRDGmdMrR — Dagvantoen (@dagvantoen) May 6, 2022



