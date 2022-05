Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man die varkenshart kreeg waarschijnlijk overleden door varkensvirus

De man die in januari dit jaar de wereldprimeur had met het ontvangen van een varkenshart, is mogelijk overleden door een varkensvirus. Onderzoek van de University of Maryland School of Medicine wees uit dat dat mogelijk dé of een van de oorzaken is geweest.

De 57-jarige Amerikaan David Bennett kreeg begin dit jaar voor het eerst ooit een hart van een varken, waar normaliter alleen mensenharten voor transplantatie worden gebruikt. Omdat er niet genoeg menselijke donorharten beschikbaar waren en Bennett niet in aanmerking kwam voor andere operaties, werd het varkentshart een bijzondere wereldprimeur. Aan het hart was wel ietwat ‘gesleuteld’ om het geschikt te maken voor een mensenlichaam.

Transplantatie varkenshart geslaagd

De transplantatie leek geslaagd, maar twee maanden later ging het alsnog mis en overleed David Bennett. Tot nu toe was er weinig duidelijkheid rondom de doodsoorzaak van Bennett. Het leek er in ieder geval niet op dat het orgaan werd afgestoten door het lichaam. Maar nu blijkt dat er in Bennetts lichaam sporen van het porcine cytomegalovirus aanwezig waren. En dit is een herpesvirus dat bij varkens voorkomt.

Het lijkt erop dat de man een met het virus geïnfecteerd varkenshart heeft ontvangen, al is dat volgens onderzoeker Bartley Griffith nog niet met zekerheid te zeggen. „Misschien is het virus de oorzaak, of één van de oorzaken, dat het hart niet langer heeft gewerkt.” Het varken is vooraf uitgebreid getest op alle virussen, maar toen kwam niets naar boven. Het porcine cytomegalovirus kan echter ook een sluimerend, inactieve variant hebben, die niet wordt opgepikt door tests.

‘Leermoment’ en ‘groot succes’

Twintig dagen na de transplantatie werden de eerste sporen van het virus in het lichaam van David Bennett aangetroffen, maar in zo’n kleine hoeveelheid dat het niet zorgwekkend was. Bij een nieuwe test op dag 40 waren dat al veel meer deeltjes. Het is niet zeker of het virus zelf de doodsoorzaak is geweest of dat het virus iets getriggerd heeft dat uiteindelijk Bennett het leven kostte.

In de laatste dagen van zijn leven holde de gezondheid van de Amerikaan volgens artsen achteruit en werd zijn laatste redmiddel hem toch fataal. „Het was sterven of deze transplantatie doen. Ik wil leven”, zei Bennett vlak na zijn operatie. De chirurg die de man destijds opereerde zegt „kapot” te zijn van de dood van Bennett. Desondanks noemen artsen en wetenschappers de transplantatie van het varkenshart een „groot succes” en ook een „leermoment voor de toekomst.”