Game of Thrones-liefhebber? Waan je op de filmsets van Westeros en Winterfell in Ierland

Winterfell, Westeros, de jurken van Sansa, de zwaarden van John Snow, het is allemaal van heel dichtbij te bewonderen. Wie Game of Thrones niet gezien heeft, kan wellicht niks met deze informatie, maar voor diehard-fans van de fantasy-serie hebben we goed nieuws. Je kunt je wanen in de wereld Game of Thrones, in Ierland welteverstaan.

Een attractie van ter waarde van bijna 50 miljoen euro is het. Filmsets, kostuums en rekwisieten zijn toegankelijk voor de ultieme GOT-liefhebber. In het Ierse Linen Mill opent The Game of Thrones Studio Tour. Linen Mill is een van de officiële filmlocaties van de succesvolle HBO-serie.

Game of Thrones-attractie in Ierland

Wat dacht je van ‘The great hall of Winterfell’ of ‘Castle Black’? Die filmsets zijn namelijk nog geheel intact gebleven sinds de opnames van de serie stopten, in 2018. Op een bescheiden 110.000 vierkante meter vindt de bezoeker alles uit het Game of Thrones-imperium.

Noord-Ierland is een van de belangrijke filmlocaties van de serie geweest. Daarom trok het land de afgelopen jaren veel toeristen die geïnspireerd raakten voor een tripje door de serie. Volgens de BBC trok één op de zes toeristen naar Ierland door Game of Thrones. Een derde van wat de Game of Throne-kijker ziet in de serie, werd gefilmd in Linen Mill, Noord-Ierland. Daarnaast werd er ook gefilmd in landen als Kroatië, Malta, Marokko, IJsland, Spanje en Schotland.

Filmsets, kostuums en rekwisieten uit de serie

Brad Kelly, de directeur van de Game of Thrones-attractie, verwacht dat dit aantal toeristen nog verder toeneemt. „Dit is een wereldwijd tv-fenomeen en we willen een wereldwijd publiek naar Noord-Ierland halen om dichtbij Game of Thrones te komen”, sprak hij tegen BBC.

Wat er nog meer te zien is? Dragonstone, maar ook de verwoeste troonzaal. En wat dacht je van het beroemde Longclaw-zwaard van John Snow en de trouwjurk van Sansa. Maar met een bezoek aan het oord ontdekt men ook meer over de visuele effecten, grime en filmtechnieken.

Plek waar de acteurs rondliepen

Acteur Ian Beattie, die in de serie Ser Meryn Trant speelt, vertelt tegen persbureau Reuters dat hij zelf op deze plek rondliep. „Dit zijn de daadwerkelijk kostuums die we droegen en de zwaarden die we rondzwaaiden.” Daarnaast geeft de attractie volgens de acteur een goede inkijk in het gedetailleerde maakproces van de serie.