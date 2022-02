Nieuw op Netflix in week 5: Mijn Beste Vriendin Anne Frank en The Tinder Swindler

Ook in week 5 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Mijn Beste Vriendin Anne Frank, die meteen hoog scoorde op Netflix. Het is een van de best bekeken films van het moment.

Daarnaast kun je kijken naar Murderville, als je zin hebt in een goede combinatie van spanning en humor. Ook de feelgood-film Wonder staat voor je klaar.

1. Mijn Beste Vriendin Anne Frank

Film

Genre: oorlog

In september vorig jaar, toen Mijn Beste Vriendin Anne Frank net in de bios te zien was, sprak Metro Aiko Mila Beemsterboer, die de rol van Anne op zich nam. Nu staat deze ijzersterke film ook op Netflix en dat hebben veel mensen geweten. Het is een van de best bekeken films op het moment. In deze film zie je de levens van Anne Frank en Hannah Goslar, haar beste vriendin. Ook Hannah werd opgepakt en belandde in hetzelfde kamp als Anne. Lange tijd wist ze dat niet, maar ze weten elkaar toch te ontmoeten. Hannah leeft overigens nog steeds, in Israël. Lees hier Metro‘s recensie van de film.

2. The Tinder Swindler

Documentaire

Genre: misdaad

Je hebt er vast al eens over gehoord: The Tinder Swindler. Lekker pakkende naam, minder leuk verhaal. He gaat namelijk over een man die zich via Tinder voordeed als diamantenhandelaar en rijke jetsetter, maar in werkelijkheid een oplichter is. Hij wist op die manier miljoenen dollars te ontfutselen bij vrouwen die voor hem vielen. En nu willen zij, logischerwijs, wraak. Hoe zit dit verhaal precies in elkaar?

3.Wonder

Film

Genre: familie/feelgood

Een feelgood-film, alhoewel de beschrijving enigszins treurig klinkt. Wonder gaat namelijk over een kind dat lange tijd thuis onderwijs kreeg, vanwege een defect aan zijn gezicht. Zijn ouders waren namelijk bang dat hij niet geaccepteerd zou worden, omdat hij er een beetje apart uitziet, zoals je hierboven ook ziet. Maar uiteindelijk is het moment toch daar: hij moet naar een openbare school. Hij bewijst dat je niet onopgemerkt kan blijven als je bent geboren om op te vallen.

4. Murderville

Serie

Genre: comedy/misdaad

Murderville is de perfecte combinatie voor iedereen die van misdaadseries houdt, maar ook van een flinke dosis humor. De excentrieke detective Terry Seattle moet een reeks moorden oplossen, maar de manier waarop hij dat doet is niet helemaal zoals hoort. Het levert tal van grappige momenten op, omdat Terry’s partner in het onderzoek steeds een andere beroemdheid is. Conan O’Brien, Ken Jeong, Sharon Stone, ze komen allemaal voorbij.

5. Chappie

Film

Genre: actie/misdaad

Een brute politiemacht gebruikt robots om zo efficiënter misdaad te kunnen bestrijden. Waar je soms nog een traantje kunt laten om een boete te ontwijken, is de menselijke emotie hier helemaal verdwenen. Maar dan wordt een robot gestolen en geherprogrammeerd, wat hem de eerste robot maakt die zelf kan nadenken én gevoelens heeft. Wanneer criminelen hem kidnappen, ontstaat er flink wat gevaar voor de politie.

