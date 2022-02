Studenten protesteren voor volledige compensatie van het leenstelsel: ‘Wij betalen de rekening van crisissen’

Vanaf 13.00 uur vanmiddag staat het Museumplein in Amsterdam vol met studenten. De jongeren protesteren voor volledige compensatie van hun studieschuld onder het leenstel. De huidige compensatie is 1000 euro, niet genoeg om het collegegeld voor één jaar te betalen. Meteen toen bekend werd dat de compensatie voor het leenstelsel 1000 euro was, klonk er kritiek.

De 1 miljard euro die is vrijgemaakt voor de compensatie van alle studenten die onder het leenstel geleend en gestudeerd hebben, is volgens de studenten „compleet ontoereikend”. Daarnaast heeft een studieschuld vaak negatieve gevolgen voor hun kansen op de arbeids- en woningmarkt. Zo kunnen ze moeite hebben met het vinden van een baan en nog moeilijker aan een hypotheek komen.

‘Wij betalen alle rekeningen, van de wooncrisis, coronacrisis én de klimaatcrisis’

Met het geld dat de overheid met het leenstel heeft bespaard (8 miljard euro), is 1 miljard euro compensatie niet echt in verhouding. Om deze en nog veel meer redenen vinden de studenten een volledige compensatie geen vreemde eis.

Volgens Alina Danii Bijl, voorzitter van FNV Young & United is het „oneerlijk”. „Er moet een gelijkwaardige compensatie komen voor alle leenstelselstudenten. Wij zullen later ook alle rekeningen moeten betalen van de wooncrisis, coronacrisis én de klimaatcrisis met alle gevolgen van dien”, zegt ze.

Protest tegen huidige compensatie leenstelsel

De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Ama Boahene, zegt dat de regering de situatie waarin studenten zich bevinden, „negeert”. „Het wordt tijd dat ze echt naar ons gaan luisteren.”

Tijdens het protest zijn ook een hoop jongerenorganisaties van grote regeringspartijen aanwezig, waaronder van de drie grootste drie partijen VVD, D66 en CDA. De demonstranten hopen dus dat dit protest uiteindelijk zal leiden tot actie. Volgens hen is de huidige compensatie simpelweg niet toereikend.

De minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, heeft naar buiten gebracht dat 1 miljard euro voor nu „een stap in de goede richting” is. Hij zegt de frustratie van de studenten goed te begrijpen, maar denkt ook dat de stress die veroorzaakt is door de pandemie en de huizenmarkt een grote rol spelen.



Tot nu toe de enige hogeschool die haar steun betuigt. Er gaat duidelijk niks boven Groningen. Hoe zit het met @HU_Utrecht @Windesheiminfo @Saxion @AvansHogeschool @Inholland? Tag meer hogescholen! https://t.co/U0e3ice7RH — Compensatieprotest (@CoPro5feb) February 4, 2022

Protest op Museumplein

De studenten verzamelen zich vanaf 13.00 uur vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam en lopen later in de middag richting het Rembrandtplein en weer terug naar het Museumpark. Het programma zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Ook zullen er optredens zijn van Gotu Jim & Hang Youth. Daarnaast zijn verschillende sprekers aanwezig, waaronder de voorzitters van LSVb en Young & United en ook Bas van Weegberg, namens het FNV. Tijdens het protest zal er ook een nieuwe vervolgactie worden aangekondigd.