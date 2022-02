Langer coronapas nodig om te reizen: Europese Commissie wil verlengen tot juli 2023

Het zal nog wel even duren voordat we de coronapas volledig achter ons kunnen laten. In ieder geval voor het reizen binnen de Europese Unie duurt het allemaal wat langer. De Europese Commissie wil het vrij reizen in de Europese Unie tijdens de pandemie met een digitaal corona-certificaat (dcc, coronapas dus) namelijk verlengen tot 1 juli 2023.

Wel moeten de 27 lidstaten én het Europees Parlement instemmen met het voorstel. Met zo’n corona(reis)pas kun je bewijzen dat je hersteld, gevaccineerd of negatief getest bent. In principe laten lidstaten EU-inwoners, wanneer ze een geldige coronapas hebben, zonder extra maatregelen binnen. Zo’n ‘extra maatregel’ is bijvoorbeeld een periode van quarantaine.

Langer coronacertificaat nodig voor reizen binnen de Europese Unie

Medio 2020 spraken de EU-landen met elkaar af om elkaars vaccinatiebewijzen in één systeem te erkennen. Met de QR-code dus. Voor veel mensen is die digitaal, sommigen hebben ‘m nog op papier. De maatregel is bedoeld om het reizen binnen de EU ten tijde van de pandemie voor EU-burgers te vergemakkelijken, maar de QR-codes worden inmiddels ook in tientallen landen buiten de EU erkend.

Sinds deze week, 1 februari (in Nederland iets later, vanaf morgen), heeft de coronapas een geldigheidsduur van 270 dagen. Dat zijn negen maanden. Nederlanders die vóór 1 mei hun laatste coronavaccinatie hebben gehad, verliezen dus hun groene vinkje (daar krijg je overigens een melding over). Met een booster krijgen ze ‘m terug. De boosterprik heeft vooralsnog nog geen ‘einddatum’. Een herstelcertificaat is 180 dagen geldig, zes maanden.

Coronapas maakt reizen makkelijker

Een coronapas maakt reizen makkelijker in de zin dat de eigenaar geen extra maatregelen opgelegd kan krijgen. Denk extra tests of quarantaine. Dat is ongeacht de plaats in de EU waar hij of zij vertrekt, staat in de nieuwe regels. Dat geldt zelfs wanneer een land dieprood kleurt op de Europese coronakaart, zoals Nederland op het moment.

Ook landen als Oostenrijk en Italië, die eind vorige jaar extra eisen voor reizigers uit hoogrisicolanden als Nederland instelden toen de omikronvariant sterk opkwam, hebben daarmee ingestemd. Zo verviel onlangs de regel dat je een booster gehad moest hebben, wilde je zonder quarantaine naar Oostenrijk reizen.

Volgens het dagelijks EU-bestuur circuleert het virus nog steeds in Europa en kunnen nieuwe besmettingsgolven de komende maanden niet worden uitgesloten. Mocht een nieuwe, zeer besmettelijke variant onverhoopt weer de kop in Europa opsteken, dan kan een lidstaat altijd aan de noodrem trekken en met toestemming van de Europese Commissie extra inreiseisen instellen.

Veel landen gebruiken de QR-code ook als toegangsbewijs voor musea, de horeca en het openbaar vervoer. Daarover bestaan geen Europese afspraken. Elke lidstaat staat het vrij voor binnenlandse doeleinden eigen regels te maken. Binnenkort op reis? Check hier wat de coronaregels in je vakantieland zijn.