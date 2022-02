Olympische Spelen Beijing: coronavirus waart rond, 49-jarige draagt de vlag

Goed en slecht nieuws vanaf de Olympische Spelen in Beijing: het coronavirus houdt huis en veel atleten blijken besmet. Voor Nederland vallen de testen echter de negatieve en dus goede kant op: alle leden van TeamNL waren vandaag coronavrij. Bijzonder nieuws was er ook: een 49-jarige deelneemster mag voor Duitsland morgen de vlag dragen tijdens de openingsceremonie.

De dame die we morgen ongetwijfeld vol trots met die vlag zien: schaatster Claudia Pechstein. Hoewel de openingsceremonie van de Winterspelen in Beijing morgen zijn (rond 13.00 uur Nederlandse tijd), zijn de eerste atleten gisteren al aan de Olympische Spelen begonnen. Curling was het eerste wat we konden zien.

Coronavirus en de Olympische Spelen

Een dag voor het begin van de Olympische Spelen in Beijing hebben nog eens 55 mensen positief getest op het coronavirus, meldde het organisatiecomité vandaag. 29 van de 55 mensen testten gisteren positief bij aankomst op de luchthaven, de 26 andere gevallen zijn geconstateerd binnen de zogenoemde olympische ‘bubbel’. Het totaal aantal mensen bij de Winterspelen die besmet zijn, is opgelopen tot 287. De telling begon op 23 januari, toen de eerste deelnemers naar China reisden.

Voor de Olympische Spelen in Beijing geldt een streng beleid. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt geïsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met daartussen een pauze van ten minste 24 uur kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten. Daarna worden ze wel vaker getest dan anderen.

Balende Johan Wit, coach van Japan

Johan de Wit, de Nederlandse coach van de Japanse schaatsploeg, testte ook positief op het virus. Hij is al een week in het olympisch dorp en testte steeds negatief. Hij is mogelijk besmet door iemand die later in het dorp arriveerde. Zelf heeft hij geen idee. „Ik stel mezelf nu constant die vraag”, vertelde hij vanuit zijn isolatiehotel in Beijing. „Ik houd ervan om naar mezelf te kijken. Als iets je gebeurt, is het in principe je eigen schuld.”

Johan de Wit nam al weer veertien weken geleden afscheid van zijn gezin:



TeamNL coronavrij op de Olympische Spelen

Alle Nederlandse olympiërs in China zijn tot nu toe negatief getest op het coronavirus. Dat meldde chef de mission Carl Verheijen vandaag tijdens een persmoment van NOC*NSF. „We zijn blij dat we een goede start van de Olympische Spelen kunnen maken.” Tijdens de Zomerspelen van Tokio, in de zomer van vorig jaar, was dat wel anders. De ene na de andere Nederlander verdween toen in een Japans quarantainehotel (waar nogal wat om te doen was).

Op skiër Maarten Meiners na is iedereen van TeamNL in China gearriveerd en negatief getest, zei Verheijen. „Mijn complimenten aan de sporters, de coaches en het thuisfront, dat iedereen zonder corona is ingestapt. Vervolgens valt er wat af van de atleten als ze horen dat ze negatief zijn.”

„We zijn met de atleten die laat binnen zijn gekomen heel voorzichtig met ‘close contact’’’, legt Verheijen uit. „Lindsay van Zundert loopt bijvoorbeeld mee met de vlag bij de openingsceremonie. Ze is net aangekomen, maar kan dat prima op anderhalve meter afstand doen. Een ‘close contact’ zal ze niet zijn.”



Claudia Pechstein, wonder op de Olympische Spelen

Over het dragen van de vlag gesproken: morgen wandelt er ook een wonder het stadion van de Olympische Spelen binnen. Claudia Pechstein, 49 jaar, doet voor de achtste (!) keer aan de Winterspelen mee. Nu kun je op je 49ste nog prima op wereldniveau mee als je aan bijvoorbeeld dammen of darten doet. Pechstein verbaast de sportwereld echter al jaren bij het schaatsen. En nog zeer verdienstelijk ook. In oktober werd zij op de 3000 en 5000 meter ‘gewoon’ nog Duits kampioen.



Pechstein kreeg in de verkiezing onder leden van de Duitse equipe bij de Olympische Spelen in Beijing en publiek, net iets meer stemmen dan snowboardster Ramona Hofmeister en rodelaarster Natalie Geisenberger.

Pechstein draagt morgen bij de opening de vlag samen met de 31-jarige bobsleeër Francesco Friedrich, die bij de mannen de voorkeur kreeg. Net als bij de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio mag ieder land twee vlaggendragers aanwijzen, een man en een vrouw.

„Het is een enorme eer voor mij om als vlaggendraagster de Duitse ploeg het stadion in te leiden”, zegt Pechstein, die in Beijing uitkomt op de 3000 meter en de massastart. „Ik heb in mijn carrière alles gewonnen wat er te winnen valt. Om dan nu als recorddeelneemster aan de Spelen de Duitse vlag te dragen, maakt me enorm trots.”

Recordhouder bij de vrouwen

Pechstein heeft vijf gouden medailles gewonnen op de Spelen en veroverde daarnaast twee zilveren en twee bronzen medailles. Ze is daarmee de succesvolste Duitse wintersporter. Haar eerste olympische succes was op de Spelen van 1992 in Albertville. Met haar achtste deelname aan de Spelen is Pechstein nu recordhouder bij de vrouwen. De Japanse skispringer Noriaki Kasai deed ook acht keer mee aan de Winterspelen.

