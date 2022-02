Verlies je je groene vinkje in de CoronaCheck-app? Dan krijg je een melding

Mensen van wie het groene vinkje verloopt, krijgen hierover informatie in de CoronaCheck-app zelf. Die zien ze als ze de app openen, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie van VWS raadt Nederlanders aan om regelmatig de app te openen. Zo kunnen zij zien of het vervallen van het vinkje in hun geval aan de orde is. Wachten tot je bijvoorbeeld voor een restaurant, een theater of op Schiphol staat, is niet zo handig…

Onduidelijk wanneer groen vinkje precies verdwijnt

Wanneer de vinkjes precies gaan vervallen, staat nog niet exact vast. De nieuwe regels waarvan het verdwijnen het gevolg is, moeten eerst gepubliceerd worden in de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Die publicatie is wel aanstaande.

Er worden ook mededelingen en waarschuwingen geplaatst op sites als CoronaCheck.nl en gedeeld via sociale media. Verder wordt er speciaal gecommuniceerd naar bepaalde doelgroepen. Het gaat dan om laaggeletterden, mensen die digitaal niet zo vaardig zijn en ook senioren. Dat gebeurt ook via bibliotheken en corona.steffie.nl. Op deze site staat informatie over corona, maatregelen en coronapassen op zo eenvoudig mogelijke wijze uitgelegd. Mensen met een papieren bewijs krijgen eveneens speciale aandacht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zometeen ga ik in debat met @2ekamertweets over de goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Kijk live mee via ⤵️https://t.co/9NnghVZHmm — Ernst Kuipers (@ministerVWS) February 1, 2022

Geen boosterprik, vinkje CoronaCheck-app vervalt

Door nieuwe regels gaan om te beginnen naar schatting ruim een half miljoen mensen hun groene vinkje zeer binnenkort kwijtraken. Minister Ernst Kuipers meldde namens zijn ministerie dinsdag dat het gaat ‘om zo’n 540.000 mensen‘. Kuipers deelde zijn bevindingen in een brief die hij schreef als antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Zij moeten zich dus laten testen als ze naar bijvoorbeeld het café of de bioscoop willen of een vliegreis willen maken. De situatie treft vooral mensen die nog geen boosterprik hebben gehad en van wie de eerste volledige vaccinatie langer dan 270 dagen geleden is. Een groen vinkje op basis van een coronabesmetting blijft straks 180 dagen geldig.

RIVM: Veel meer mensen raken het groene vinkje straks kwijt

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen ongeveer 12,1 miljoen volwassenen in aanmerking voor een boosterprik. Na de eerste ronde waren zij volledig gevaccineerd. Ongeveer 8,4 miljoen van hen hebben de oppepprik inmiddels gekregen. Dat zou betekenen dat in totaal nog veel meer, zo’n 3,7 miljoen mensen, hun groene vinkje uiteindelijk dreigen te verliezen.

Het instituut schat dat ongeveer 600.000 mensen moeten wachten omdat ze onlangs corona hebben gehad. Naar schatting zo’n 500.000 mensen hebben te recent een eerste of tweede coronaprik gekregen. In totaal gaat het dus om 1,1 miljoen mensen. Zij kunnen de boosterprik minstens 3 maanden na hun laatste prik of na hun herstel alsnog krijgen. In dat geval zijn er ongeveer 2,6 miljoen mensen die in de afgelopen weken wel een boosterprik hadden kunnen halen, maar dit niet hebben gedaan.