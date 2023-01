Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je spouwmuur na-isoleren? Dít zijn de voordelen en mogelijkheden

Een lekker warm huis zonder hoge kosten. Sinds de (online) kranten vol staan met berichten over stijgende energielasten, klinkt dit bijna als een sprookje. Maar met een goed geïsoleerde spouwmuur is het tóch mogelijk.

En ook als jouw woning een spouw heeft én die al geïsoleerd is, kun je wellicht winst behalen.

Je spouw bijvullen

Soms zit er namelijk wel isolatiemateriaal in de spouw, maar is dat materiaal niet goed (meer). Het kan weggelekt of ingezakt zijn of – als er dunne platen zijn gebruikt – niet dik genoeg zijn. Wat je in dat geval kunt doen? Een isolatiebedrijf inschakelen. Zo’n bedrijf doet eerst een grondige inspectie en kan vervolgens, als er inderdaad verbetering mogelijk is, je spouw bijvullen. In dit artikel lees je welke isolatiematerialen voor het na-isoleren van je spouwmuur mogelijk zijn. Zo ga je goed voorbereid het gesprek met de isolatie-experts in.

Na-isoleren met het juiste materiaal

Spouwmuurisolatie levert veel voordelen op. Om te beginnen geven de muren minder kou af. De warmte blijft beter in je huis hangen en is beter verdeeld over de ruimtes. Je bespaart op je energierekening. Én je helpt het klimaat, omdat je minder gas verbruikt. Let wel: is de spouw al eens na-geïsoleerd, bijvoorbeeld met parels, dan is na-isoleren niet mogelijk. Je kunt dus niet dubbel na-isoleren. Maar zit nog steeds het isolatiemateriaal van de bouw in je spouwmuur, dan kun je wél kiezen voor na-isoleren. In dat geval moet het juiste materiaal gebruikt worden om de eerder genoemde voordelen te behalen. Sommige isolatiebedrijven kiezen voor glaswol of EPS-parels, anderen voor isolatieschuim. En waar jij ook voor kiest, ga altijd voor gecertificeerde producten. Bijvoorbeeld producten die goedgekeurd zijn door het Isolatiegilde.

Je spouwmuur bijvullen met glaswol

Glaswol is een minerale wol, gemaakt van zand en gerecycled glas. Het is geschikt voor moeilijk bereikbare ruimtes en is vochtwerend, waterafstotend en dampdoorlatend. Dankzij deze voordelen wordt glaswol veel gebruikt als isolatiemateriaal. Via gaatjes in de voegen van de buitenmuur wordt de wol in kleine vlokken de spouw ingeblazen. Dat is meteen één van de nadelen: om de wol goed de spouw in te krijgen, zijn grotere gaten nodig dan bij EPS-parels of isolatieschuim. Daarnaast kan wol op den duur verzakken en is het niet geschikt als jouw spouw smaller is dan 5 centimeter.

Kiezen voor EPS-parels

EPS-parels zijn kleine bolletjes geëxpandeerd polystyreen, oftewel: piepschuim. De parels die worden gebruikt voor het na-isoleren van spouwmuren bevatten grafiet, waardoor de isolatiewaarde hoger is. Hierdoor hebben ze een grijze kleur en zijn ze niet wit, zoals normaal piepschuim. De kleine bolletjes EPS worden eerst gemengd met een dun laagje bindmiddel. Daarna worden ze via gaatjes in de voegen van de buitenmuur in de spouw geblazen – en dat kan ook als jouw spouw ongelijk of erg smal is. In de spouw kleven de parels vervolgens samen tot een stevig isolatiemateriaal dat dampdoorlatend en waterafstotend is. Let wel: EPS-parels zijn lastig aan te brengen bij vorst en de parels kunnen verzakken als ze slecht verlijmd zijn. Bovendien zijn de boorgaten in de voegen van je buitenmuren kleiner dan bij glaswol, maar alsnog groter dan bij isolatieschuim.

Na-isoleren met isolatieschuim

Welk isolatiemateriaal er momenteel ook in jouw spouw zit, isolatieschuim is geschikt voor na-isolatie. De aanwezige isolatie hoeft niet eerst verwijderd te worden, want het schuim drukt het bestaande materiaal aan de kant en vult de spouwmuur zo naadloos op. Isolatieschuim zorgt dus voor afdichting tot in de kleinste naden en kieren. Daarmee is de isolatiewaarde vele malen hoger dan met glaswol of EPS-parels. Ook zijn de boorgaten in de voegen van de buitenmuur kleiner.

Jouw renovatieschuim kiezen

Tegenwoordig is er gelukkig ook een milieuvriendelijk isolatiemateriaal op de markt dat wordt ontwikkeld en geproduceerd in Nederland: FoamConnect. In tegenstelling tot pur heeft dit renovatieschuim geen schadelijke effecten op mens, dier en omgeving. Het is dus milieuvriendelijk én heeft ook nog eens een beduidend hogere isolatiewaarde.