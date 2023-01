Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ellen spelt bienvenue fout en Gert trekt een speedo aan: kijkers genieten van nieuw seizoen De Verhulstjes

De Verhulstjes zijn terug met een nieuw seizoen. De Vlaamse familie geeft op Videoland opnieuw een kijkje in hun leven en reist voor het vierde seizoen af naar hun prachtige vakantievilla in Saint Tropez.

De kijkers thuis genieten als vanouds weer van alle humor en de nodige familiedrama.

Even een korte terugblik, want wie zijn de Verhulstjes ook alweer? De Verhulstjes zijn een Vlaamse familie, bestaande uit Gert Verhulst, zijn vrouw Ellen en Gert zijn twee kinderen Marie en Viktor. Allemaal zijn zij bekend van hitmachine Studio 100. Ook de twee honden Leo en Marcel horen erbij. Al is Marcel helaas laatst overleden.

In het derde seizoen zagen we de familie veel in Gert zijn nieuwe appartement in Antwerpen. De indrukwekkende woning was namelijk net klaar. Maar we kregen ook een kijkje in het leven van de twee kinderen: Viktor en Marie. „Zijn niet meer alleen ‘de kinderen van’, ze hebben ook een eigen carrière in de spotlights”, legden de makers destijds uit.

Gert en Ellen halen broer en zus op met zelfgemaakt welkomsbord

In het nieuwe seizoen geldt dat nog steeds, maar zien we de familie ook weer veel samen, in hun imposante vakantievilla in Saint Tropez. Gert en Ellen waren al wat eerder naar het zonnige Frankrijk ‘gevlucht’ en Marie en Viktor volgen een paar dagen later.

Om de twee op een leuke manier op te vangen, wil Ellen graag een welkomstbord maken. Gert vindt dit maar onzin, maar hij kan het niet laten om zich er even later tóch mee te bemoeien. Als Ellen bezig is met ‘welkom’ in verschillende talen op het bord te schrijven, wijst Gert haar op een spelfout. „Dat weten de kinderen toch niet”, reageert Ellen. „Ja, maar iedereen op de luchthaven wel”, verzucht Gert. Over het woord bienvenue kunnen de twee het maar niet eens worden, dus tekent Ellen er maar extra hartjes omheen. Het is de gedachte die telt, toch?



Met het bord gaan de twee de kinderen ophalen. „Al die hartjes!”, roept Marie uit als ze de hartjes op het bord ziet. Of bienvenue nu goed of fout geschreven staat, maakt de kinderen niet uit. Ze zijn gewoon blij om weer herenigd te zijn met hun familie.

Gert in een speedo en Marie knijpt puisten uit

De Verhulstjes zijn nog maar nét aangekomen in de villa en Gert springt al, in zijn speedo, het zwembad in. Want Gert heeft geen schaamte, zo is al gebleken uit de voorgaande drie seizoenen.



Weer 2 kijkcijfers bij bij de Verhulstjes. pic.twitter.com/KVhlnogSco — @anneliesitdoesntmatterwhatyousay (@Annelieseken) January 8, 2023

En de appel blijkt niet ver van de boom te vallen: Marie biecht namelijk op óók zo schaamteloos te zijn als haar vader. Ze is namelijk dol op het uitknijpen van andermans puisten. Video’s van Dr. Pimple Popper zijn dan ook haar favoriete dingen om te zien. Kijkers kunnen hun lol niet op als Marie dit keer een écht slachtoffer vindt: haar broer Viktor.



Eindelijk iemand om mijn liefde voor puisten uitknijpen, ingegroeide haren en Doctor Pimple Popper mee te delen 😍😍😍 #deverhulstjes — hanne (@hanneaerden_) January 8, 2023



Confession: ik kijk ook graag naar dokter pimpel popper 😭😂 #DeVerhulstjes — Anouk.. (@DeerHeartLouis) January 8, 2023

De Verhulstjes-kijkers genieten van Gert en zijn broodrooster

Ook favoriet bij De Verhulstjes-kijkers: het nieuwe broodrooster van Gert. Trots presenteert hij zijn nieuwe, mooi uitziende, apparaat. Maar het ding blijkt niet zo handig als dat hij er online uit zag. De broodjes schieten er namelijk steeds nog compleet wit weer uit. Dat leidt tot een constante zoektocht door de keuken naar de verloren broodjes. „Ik ben helemaal er van aan het zweten”, verzucht dochter Marie, die Gert een handje probeert te helpen. „Dat is typisch ons vader ook. Dan scrolt hij op het internet en dan ziet hij van die reclames”, legt Viktor uit. „En dan is-ie heel snel overtuigd”, voegt Marie toe.

Deze keer is Gert waarschijnlijk iets te snel overtuigd geraakt van de kwaliteiten van het apparaat. Hoe vaak ze het proberen, de broodjes worden niet bruin. Minder leuk voor Gert en zijn familie, maar wél heel leuk voor alle kijkers thuis. „Kijken naar hoe Gert Verhulst brood toast met zijn nieuwe toaster. Wat heb ik dit gemist!”, twittert een kijker.



Kijken naar hoe Gert Verhulst brood toast met zijn nieuwe toaster.

Wat heb ik dit gemist!#DeVerhulstjes — Caith (@Toespijss) January 8, 2023

Sowieso zaten De Verhulstjes-kijkers thuis te genieten van de eerste nieuwe aflevering. Het enige puntje van kritiek wat sommige mensen hebben, was dat alle afleveringen niet in één keer te kijken zijn. Helaas voor hen, ze komen echt maar wekelijks op Videoland.



Heerlijk! Een nieuw seizoen van #DeVerhulstjes 🤩 — Stan 🎢 (@Vlekkeloos_Stan) January 8, 2023



#DeVerhulstjes De eerste aflevering was weer 100% genieten! Maar ze enorm jammer dat er nu wekelijks een aflevering komt. Alles in één keer kijken is toch het allerleukste! — Yvette and other stories 🌙 (@Yvettesstories) January 8, 2023



Ooo zo heerlijk dat #Deverhulstjes er weer zijn en we in Nederland via Videoland ook al kunnen kijken. Heb weer zo gelachen😂 Alleen 1 nadeel, dat we nu dus weer 1 week moeten wachten😜 — Malou (@maloumaas) January 8, 2023

De Verhulstjes zie je elke zondag vanaf 21.00 uur op Videoland.