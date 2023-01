Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noma*** (het beste restaurant ter wereld) gaat iets heel anders doen

Wie er nog altijd van droomt om restaurant Noma*** in Kopenhagen te bezoeken, kan daar maar beter haast bij maken. Topchef René Redzepi maakte in een vandaag gepubliceerd interview in The New York Times bekend dat het restaurant zal stoppen aan het einde van 2024. Noma gaat iets héél anders doen (maar wel weer iets met eten).

„Het is onhoudbaar geworden”, aldus de sterrenchef. Noma is misschien wel het bekendste restaurant ter wereld, omdat het dikwijls is verkozen tot het allerbeste. De toonaangevende sterrenzaak staat dikwijls bovenaan de bucket lists van foodies en er een tafeltje bemachtigen is geen sinecure. Uitverkocht? Dan kun je thuis nog de shoarma gemaakt van knolselderij proberen (hier lees je het recept van Noma).

Noma gaat sluiten

Volgens René Redzepi moet het personeel veel doorstaan om het waanzinnige niveau van kwaliteit en verwachtingen hoog te houden. Aan The New York Times vertelt hij vandaag dan ook dat besloten is om de laatste service te draaien aan het eind van 2024.

Noma gaat daarna door als voedsellaboratorium. Er zal daar worden gewerkt aan de productlijn – Noma Projects. Ook is de sterrenchef van plan om de eetzalen te openen voor pop-ups.



Kritiek op de fine dining-industrie

Het is schokkend nieuws voor de culinaire wereld dat zo’n toonaangevend restaurant zijn deuren gaat sluiten. Oorzaak van het besluit is volgens Redzepi dat het al lange tijd onhoudbaar voelt om te blijven werken op het hoge niveau dat Noma wereldwijd aanzien geeft.

In het artikel heeft hij ook kritiek op de moderne fine dining-industrie waar het Deense restaurant veel invloed op heeft gehad: „Het is niet langer verdedigbaar. Zowel financieel als emotioneel gezien, als werkgever en als mens, werkt dit systeem gewoon niet.”

Hoopvolle boodschap

Die industrie krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek, vanwege de grote offers die het personeel vaak moet brengen. Zij maken dikwijls lange dagen tegen lage lonen en onder hoge druk. Recent verschenen tv-series en films over de restaurantkeuken zoals The Bear, Boiling Point en The Menu brengen dat in beeld.

Redzepi hoopt naar eigen zeggen op het verduurzamen van de sector. „Ik hoop dat we aan de wereld kunnen bewijzen dat je oud kunt worden, creatief kunt zijn en plezier kunt hebben in de restaurantindustrie. In plaats van zwaar, afmattend, slecht betaald werk te hoeven doen onder slechte managementomstandigheden die mensen compleet uitputten.”