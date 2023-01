Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beleggen interessant? ‘Na dit inzicht bestaat daar geen discussie meer over’

Voor sommigen lijkt de beleggingswereld zó groot, dat zij daar het liefst mijlenver vandaan blijven. Bij de makers van Jong Beleggen, de podcast ligt dat net even anders. Pim Verlaan en Milou Brand kennen die wereld juist op hun duimpje. Met ruim 130 podcastafleveringen op de teller en 6 miljoen streams verder, is de beginnende belegger bij Verlaan en Brand in goede handen. „Beleggen is net als autorijden. Je moet investeren in rijlessen, maar daarna heb je je hele leven profijt van je rijbewijs.”

Om te beginnen moeten we je uit een eventuele droom helpen. Er bestaat niet voor alles een shortcut naar succes, legt radio- en podcastmaker Brand uit. Dat balletje gaat in ieder geval op, als het over beleggen gaat. Toch is het investeren in kennis het meer dan waard, volgens Brand en Verlaan.

Waar beleggen dan wél om gaat

„Je kans op succesvol beleggen is het grootst als je dat je hele leven blijft doen”, stelt software-ontwikkelaar en podcastmaker Verlaan. Maar voordat je je eerste stappen in de beleggingswereld zet, is het belangrijk om jezelf een aantal dingen af te vragen én om jezelf kennis bij te brengen, vervolgt hij. „De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: waarom wil je beleggen? Vervolgens is vraag twee: heb je geld dat je kunt missen, en voor hoe lang kun je dat geld missen? Zodra je die vragen kunt beantwoorden is het tijd om jezelf van basiskennis te voorzien.”

En die basiskennis bestaat – onder andere – uit het leren van een aantal begrippen. Begrippen leren en jezelf kennis bijbrengen; dat klinkt misschien lastig. „Toch moeten we beleggen vooral niet verwarren met iets wat heel moeilijk is”, benadrukt Brand. „Als jij op voorhand denkt, ik vind dit moeilijk, beleggen is voor mensen met een stropdas en je moet eerst een universitaire studie hebben gedaan voordat je kunt beginnen, dan zal je leerproces trager verlopen. Start jij met een insteek dat iedere belegger ook maar een mens is, dan lukt het.”

Zorgen voor je geld

Daarnaast hebben we – bewust of onbewust – allemaal een mening over de economie en de beurs. „Nieuwsberichten vertellen bijvoorbeeld constant dat banken boeven zijn en dat er in de financiële sector veel is mis gegaan. Daardoor is het onmogelijk dat er nog geen oordeel over beurzen, bedrijven en aandelen in je brein geworteld is”, legt Verlaan uit. Wil je starten met beleggen? „Dan is het belangrijk om objectiever naar de markt te kijken.”

‘Beleggen brengt risico’s met zich mee’, hoe vaak hebben we dat allemaal gehoord? „Dan kan ik het beter niet beleggen, want dan verlies ik in ieder geval geen geld”, heeft Brand daardoor lang gedacht. „Veel mensen zien beleggen als iets gevaarlijks. Maar níét beleggen, betekent niet, dat je automatisch wel goed voor je geld zorgt. Alles wat op de bank staat, wordt door inflatie vanzelf minder waard. Zet jij een euro op de bank en vervolgens kijk je daar tien jaar niet naar om? Dan is die euro veel minder waard. Risico loop je dus altijd, maar dat beseffen veel mensen niet.”

Basiskennis voor beginnende beleggers

Beginnen met beleggen? „Dan zijn er een paar basisbegrippen die je – in ieder geval – moet snappen. Wat is een koers? Wat is een aandeel? En wat is dividend? Als je dat niet begrijpt, dan is het überhaupt lastig om een aandeel te kopen.” Vervolgens heb je natuurlijk een beleggingsrekening nodig. Achter die zogenoemde brokers zitten allerlei technische verhalen, maar eigenlijk maakt het niet uit welke je kiest, vertelt Verlaan. „Bij de basiskennis hoort ook dat je begrijpt dat het niet uitmaakt welke broker je kiest. Het belangrijkste is dát je start. Heb je later meer kennis opgedaan? Dan kun je altijd nog wisselen.”

💡 Drie basisbegrippen voor de beginnende belegger Beurs: „Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. (…) Je kan een beurs zien als een uitgever.”

„Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. (…) Je kan een beurs zien als een uitgever.” Aandeel: Via een aandeel koop je een deelneming in een bedrijf. Koop je een aandeel? Dan ben je gedeeltelijk eigenaar van het kapitaal van dat bedrijf.

Via een aandeel koop je een deelneming in een bedrijf. Koop je een aandeel? Dan ben je gedeeltelijk eigenaar van het kapitaal van dat bedrijf. Koers:Â Verschillende beleggingsproducten hebben een prijs. De prijs van bijvoorbeeld een aandeel komt tot stand op de beurs. De koers kan worden uitgedrukt in geld, of in een percentage. Disclaimer: deze begrippen hebben een grotere betekenis, dan hier wordt uitgelegd. Wil je meer leren? Bekijk dan het naslagwerk van Jong Beleggen, de podcast

Bij Pim viel het laatste kwartje om zich écht in de beleggingswereld te storten, nadat hij het begrip compound interest begon te begrijpen. Dat klinkt niet als het meest sexy concept ter wereld, maar ergens is dat het misschien wel. Door Albert Einstein werd het omschreven als Het Achtste Wereldwonder. Dat klinkt al een stuk aantrekkelijker, toch?

„Compound interest gaat over rente op rente”, begint Verlaan. „De winst die je dit jaar maakt, die laat je staan. Daardoor maak je winst over winst. Stel dat je begint met 1000 euro en je maakt 10 procent winst, dan heb je 1100 euro. Die 100 euro extra, laat je staan. Op die 1100 euro zul je dan weer 10 procent winst maken, waardoor je 110 euro winst zal maken. Je behaalt rendement, op het rendement van een jaar eerder. Als je dit eenmaal begrijpt, bestaat er geen discussie meer waarom beleggen interessant is.”

Als je compound interest eenmaal begrijpt, bestaat er geen discussie meer waarom beleggen interessant is.

Is de knoop eenmaal doorgehakt en heb je echt besloten dat je wilt gaan beleggen, zijn er een paar dingen die je kunnen helpen. „Ik was misschien iets onzekerder over financiële zaken dan Pim, toen we twee jaar geleden met onze podcast begonnen”, vertelt Brand. „Voor veel mensen kan het helpen om de weg samen te bewandelen. Heb je al een neef die kan beleggen? Klamp je aan hem vast, of start samen met een vriendin. Praat over je keuzes met mensen.”

Verantwoordelijk en transparant

„Financiën worden vaak gezien als heel persoonlijk”, vervolgt Verlaan. „Veel dingen binnen de financiële sector zijn niet transparant. Ik heb me daar ontzettend aan geïrriteerd. Dat is de reden geweest dat ik mijn beleggingsportfolio openbaar heb gemaakt. Er wordt geschreeuwd door mensen over rendementen die zij maken, maar ze zijn onverantwoordelijk. Geld is iets kwetsbaars en heel belangrijk voor mensen, daar moet je voorzichtig mee omgaan.”

Zeker door veel ‘finfluencers’ wordt er hoog van de toren geblazen over hoge rendementen. „Dat lijkt indrukwekkend”, zegt Milou Brand. „Maar tegelijkertijd laten zij niet zien welke risico’s ze lopen, dat ze heel veel geld in één aandeel hebben gestopt. Als je dat gedrag als kijker opvolgt, kun je alles in één keer kwijt zijn. Wij willen laten zien wat er écht gebeurt, want het gaat om meer dan alleen rendement. Veel belangrijker is: hoe veel risico wil je lopen op welk moment?”

Beleggingsadvies

„Blijf altijd weg bij emoties”, is het devies van Pim Verlaan. „Emoties vertellen je dat je geen geld wil verliezen. Op het moment dat je wél tijdelijk verlies maakt, ben je misschien geneigd dat verlies compenseren. De reactie die daarop volgt verschilt per persoon. Waar de een zal bevriezen en niet meer durft in te leggen, zal de ander misschien heel agressief gaat beleggen om het verlies goed te maken. Iedereen reageert anders. Dat maakt het extra belangrijk op de waarde van beleggen op lange termijn te zien.”