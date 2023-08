Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olof reageert op deelname aan B&B Vol Liefde: ‘Niks mis mee’

Alle lof voor Olof: het is een zin die nu al weken viral gaat op social media en dat heeft alles te maken met Olof uit B&B Vol Liefde, de eerste liefdeskandidaat van Marian. Hij zag het helemaal zitten met haar; Marian vond hem ook wel leuk. Maar als een goede vriend, dus vond ze het lastig om hem naar huis te sturen. Dat Marian niet zijn #1 fan is, daar zit hij niet mee. Hij heeft er duizenden bij en daar reageert hij nu zelf op.

Laten we ook hopen dat er een leuke vrouw voor hem bij zit.

Olof reageert nu zelf op zijn deelname aan B&B Vol Liefde

Videoland moet de goedlachse man natuurlijk even voor de camera hebben, want wat vindt hij van al die aandacht? „Ik word nou wel heel erg herkend via de sociale media”, vertelt hij. Daarna moet hij grinniken om zijn eigen uitspraken, vooral de ‘niks mis mee‘ is een beetje zijn standaard uitspraak geworden. Wel laat hij weten dat hij heel veel aangesproken wordt, op een goede manier: „Ik kan niet alles terug antwoorden want dan heb ik een secretaresse nodig”, grapt hij.



Kijkers prijzen Olof

Ook alle fans van het programma vinden ‘t een gouden kerel en kunnen het dan ook niet laten om de beste man complimenten te geven via social media. Het zal je maar overkomen, zo op 75-jarige leeftijd.



