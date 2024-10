Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de impact van een ongeluk met een fatbike

Fatbikes zijn niet alleen voor veel mensen een doorn in het oog – of het humeur -, ze zijn ook relatief vaak betrokken bij ongelukken. Dat meldde VeiligheidNL gisteren. In de eerste week van oktober zijn bijna honderd mensen die als bestuurder of passagier op een fatbike zaten na een ongeval op de spoedeisende hulp (SEH) beland. En een ongeluk met een fatbike is lang niet hetzelfde als met de fiets, de impact is vaak een stuk heftiger.

Het aantal slachtoffers door een ongeval met een fatbike in de eerste helft van 2024 lag twee keer zo hoog als in heel 2023. 60 procent hield er ernstig letsel aan over. Ook juridisch dienstverlener DAS ziet een enorme stijging in het aantal verkeerszaken met fatbikes.

Impact ongeluk met fatbike vergelijkbaar met scooterongeluk

De stijging van het aantal ongelukken met fatbikes sinds 2022 is enorm. Dat is vooral te wijten aan de toegenomen populariteit van de fietsen. In 2022 werden er zes verkeersongevallen gemeld waar een fatbike bij betrokken was, in 2024 zijn dat er al 160, met nog een heel kwartaal te gaan.

Vaak gaat het om minderjarigen die de fatbike besturen. Zij, of hun medepassagiers, hebben blauwe plekken, snijwonden, scheuren en/of botbreuken. Maar ook ernstige verwondingen komen voor, zoals hersenletsel, en in sommige gevallen is plastische chirurgie aan het gezicht nodig. Experts melden dat de impact van een aanrijding met een fatbike vergelijkbaar is met een scooterongeluk. Niet gek dus, dat er gedacht wordt aan een helmplicht voor de snelle elektrische fietsen.

Wie betaalt de schade na ongeval?

Zoals gezegd zijn veel fatbike-slachtoffers minderjarig. Het verschilt echter per leeftijd wie er aansprakelijk is: is een kind jonger dan 14 jaar, zijn de ouders dat. Kinderen van 14 en 15 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk, maar ook de ouders kunnen aansprakelijk zijn, als zij niet kunnen aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om schade te voorkomen. In het geval van een niet-toegestane fatbike zijn ouders vaak aansprakelijk omdat zij meestal op de hoogte zijn van het gebruik ervan.

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij met hun fatbike veroorzaken. Er zijn echter twee uitzonderingen: als de ouder het kind uitlokt om schade te veroorzaken of als de ouder niets doet om schade te voorkomen, terwijl zij weten dat het kind schade gaat veroorzaken. Ook hier geldt dat ouders alsnog opdraaien voor de ontstane schade bij het slachtoffer, als zij op de hoogte zijn van het gebruik van een verboden fatbike door hun kind.

