Dit zijn de vijf grootste irritaties in het verkeer

Bumperkleven, op de linker weghelft blijven hangen of verkeerd afgestelde koplampen. Wie regelmatig in de auto zit, herkent zich vast in deze verkeersirritaties. Maar wat is nu eigenlijk onze grootste irritatie op de weg? Alvast een kleine spoiler: bumperkleven, dat jarenlang de grootste ergernis was onder weggebruikers, is niet meer de nummer één. Dat blijkt uit een enquête van de ANWB.

Ieder jaar onderzoekt de ANWB welke manoeuvre de meeste irritaties oproept onder weggebruikers. Uit een enquête onder 1500 ANWB-leden blijkt dat bestuurders zich aan behoorlijk wat dingen ergeren in de auto. „Bijna iedereen is het erover eens: de wegen worden steeds drukker. Mensen hebben vaak haast en het lontje is kort”, aldus de ANWB.

De vijf grootste irritaties in het verkeer volgens de ANWB

Dat heeft als gevolg dat we ons groen en geel ergeren aan andere weggebruikers. En dan met name aan bestuurders die op de linker of middelste baan blijven hangen, zonder anderen in te halen. Deze ergernis wordt volgens de ANWB het vaakst genoemd.

Op de tweede plaats staat het bewust een file voorbij rijden en extreem laat invoegen, gevolgd door bumperklevende weggebruikers. Ook te felle, niet goed afgestelde koplampen vinden veel weggebruikers irritant, deze ergernis staat volgens de ANWB op de vierde plaats. Het gaat dan vooral om de felle ledlampen van veel nieuwe auto’s. Op de vijfde plaats staat telefoongebruik in de auto. Respondenten geven aan dat het vaak voor gevaarlijke situaties zorgt. Bestuurders gaan slingeren en letten minder goed op.

Rechts inhalen

Niet in de top vijf, maar wel hoog op de ‘irritatieladder’ staat rechts inhalen. Maar, geven sommige respondenten eerlijk toe, dat doen zij zelf ook weleens. Vooral wanneer auto’s op de middelste of linker baan blijven hangen en ondanks seinen niet opzij gaan, besluiten veel weggebruikers om er dan maar via rechts voorbij te sjezen.

Ruim 60 procent van de bestuurders geeft aan weggebruikers die de regels aan hun laars lappen te attenderen op hun irritante rijgedrag. „Bijvoorbeeld door met lichten te seinen, te toeteren en ook schelden komt voor”, meldt de ANWB. „Maar geïrriteerd iemand attenderen op zijn of haar rijstijl wordt ook vaak als ergernis ervaren. Toeteren en seinen helpt niet, zo zeggen veel respondenten.”

SUV-rijders krijgen de wind van voren

Ook blijkt uit de ANWB-enquête dat ook het merk van de auto en het soort auto een rol spelen in onze irritaties. „Zo krijgen de SUV-rijders van Audi, BMW en Porsche de wind van voren. Vooral vanwege te hard rijden op de snelweg. Gedraag je, met je grote, snelle auto.”

Opvallend is dat bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek toegeeft zich op snel- en N-wegen niet aan de snelheid te houden. Ook rijden ze naar eigen zeggen zelf vaak bewust een file voorbij om vervolgens pas op het laatste moment in te voegen. Ook geven respondenten toe zich soms schuldig te maken aan bumperkleven, ook al ergeren ze zich wanneer een ander dit doet. Voorrang aan fietsers verlenen doen ze bovendien ook niet altijd. Maar dat laatste komt voornamelijk omdat fietsers vaak rood licht negeren, zo stellen de deelnemers aan het onderzoek.

Hoogte van verkeersboetes Dat we ons flink kunnen ergeren aan elkaar komt dus vooral omdat lang niet iedereen, inclusief wijzelf, zich aan altijd aan de verkeersregels houdt. En dat zorgt niet alleen voor irritaties bij andere weggebruikers, maar kan ook nog eens fikse boetes opleveren. Zo kost onnodig links rijden op een autoweg of snelweg je 270 euro als je gepakt wordt. En rechts inhalen levert een boete van maar liefst 300 euro op. En ook de boete voor telefoongebruik tijdens het autorijden is niet mals, namelijk 420 euro. Maar de meeste verkeersboetes worden nog altijd opgelegd voor te hard rijden. Van mei tot en met augustus vorig jaar werden er maar liefst 2.509.571 boetes voor te hard rijden uitgedeeld. De hoogte van de boetes voor een snelheidsovertreding op de snelweg varieert van 26 euro voor 4 kilometer per uur te hard tot 368 euro voor 30 kilometer per uur te hard.

