Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze steden en gemeenten staan de meeste flitspalen

Een dikke prent op de mat voor een snelheidsovertreding kan je humeur een flinke klap geven. Het liefst houd je je natuurlijk aan de snelheid, maar het is ook fijn te weten waar flitspalen zoal staan. Dat merk je wel aan de populariteit van apps als Flitsmeister. In deze steden en gemeenten in Nederland is de ‘flitspaaldichtheid’ het grootst.

Over het algemeen dragen flitspalen bij aan de verkeersveiligheid in ons land, maar ze zijn weinig geliefd. Goldenstein Legal analyseerde het aantal snelheids- en roodlichtcontrolesystemen in Nederland en ontdekte dat er grote verschillen zijn tussen steden. Ze bekeken daarbij de twintig grootste steden en gemeenten van het land, en wat bleek? Haarlem is – en was voorheen ook al – de flitspaalhoofdstad van Nederland.

Er zijn inmiddels ook flitsers bij spoorwegovergangen gezet, die een hoop mensen registreren die ondanks een rood sein toch nog even snel oversteken.

Meeste flitspalen in Haarlem

Goldenstein Legal analyseerde het aantal flitspalen vorig jaar ook en ook toen was Haarlem de ‘winnaar’, alleen zijn er nu nog twee extra palen geplaatst in de stad. Op dit moment staan er 14 vaste en 2 mobiele flitspalen. Gemeten op de bestaande weglengte van 448 kilometer resulteert dit in een flitspaaldichtheid van 35,71 flitspalen per 1000 kilometer weg. Dit zijn overigens de boetebedragen voor volgend jaar (iets hoger dan dit jaar).

Ook Nijmegen scoort hoog als het gaat om het aantal flitspalen per 1000 kilometer weg, namelijk 30,12. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Amersfoort neemt de derde plek in met 29,41 flitspalen per 1000 kilometer weg. Daar werden wel meer nieuwe flitspalen neergezet dan vorig jaar (toen haalde de stad een score van 25 flitspalen per 1000 kilometer weg). Eindhoven (21,59) en Den Haag (20,92) maken de top vijf compleet.

In Zoetermeer staan naar verhouding de minste flitspalen (2,46). Gemiddeld staan er nu 15,78 flitspalen per 1000 kilometer weg in de geanalyseerde steden en gemeenten. Vergeleken met het cijfer van 12,39 vorig jaar is dit een stijging van bijna 30 procent. Amsterdam maakte de grootste groei door: daar kwamen twaalf nieuwe vaste en negen nieuwe mobiele flitsers bij.

Reacties