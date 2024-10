Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is schenken op papier en hoe kan dat voordelig zijn?

Door te ‘schenken op papier’ kun je in theorie erfbelasting besparen. Dat hangt wel af van de situatie. Een uitleg.

Je kunt geld van iemand krijgen of erven, daarover betaal je (soms) schenk- of erfbelasting. Als de erfbelasting die de ontvanger later zou moeten betalen hoger is dan de schenkbelasting, kan ‘schenken op papier’ de moeite waard zijn.

Wat is een schenking op papier?

Bij een schenking op papier leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Dat kan om verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je het bedrag nog niet kunt missen of omdat het nog ‘in’ een huis zit. De ontvanger leent de schenking als het ware nog een tijdje aan de gever.

Vooral ouders maken daar gebruik van, om hun vermogen over te dragen op hun kinderen omdat het dan niet meetelt in de erfenis. De kinderen betalen daardoor dus minder erfbelasting. Liever direct schenken? Tot een bepaald bedrag mag je belastingvrij schenken aan je kind.

Schenken op papier is dus vooral een voordeel als je überhaupt erfbelasting zou moeten betalen. Goed om te weten: dat is niet altijd het geval. Een aantal bedragen zijn vrijgesteld. De bedragen die je vrij mag erven liggen tussen de 2658 en 795.156 euro, afhankelijk van de relatie tot de overledene.

Rente bij schenken op papier

Over het geschonken bedrag moet elk jaar minstens 6 procent rente worden betaald aan de ontvanger. Dat komt omdat de Belastingdienst het ziet als een schuld.

Let op: als de ontvanger van de schenking toeslagen krijgt, kan de schenking daarvoor gevolgen hebben. De gevers kunnen juist toeslagen behouden of krijgen, omdat ze op papier minder inkomsten hebben.

Belastingaangiften

De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, maar alleen vanaf een bepaald bedrag. Is het bedrag door ouders geschonken? Dan ligt de grens op 6633 euro. Is de schenking van iemand anders, dan moet er bij 2658 euro of meer aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Het is slim om een rekensommetje te maken: hoe staan de schenkbelasting en de mogelijke erfbelasting met elkaar in verhouding? De schenking moet bovendien door een notaris vastgelegd zijn. Dit zijn extra kosten om rekening mee te houden.

Zowel de schenker(s) als de ontvanger moeten de schenking in hun aangifte inkomstenbelasting opgeven. De gevers betalen minder inkomstenbelasting, omdat ze het bedrag van hun vermogen mogen aftrekken. De gever heeft echter meer vermogen en kan dus meer belasting gaan betalen.

Reacties