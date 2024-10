Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote verschillen tussen laadkosten voor elektrische auto: dit is het duurste en goedkoopste land

De elektrische auto raakt steeds meer in zwang. Afgelopen zomer gingen zo’n 360.000 Nederlanders met een stekkerauto op vakantie. Ook komende vakanties pakken veel Nederlanders weer de elektrische auto. Hoor jij daarbij, dan is het opletten geblazen: dataonderzoek van de ANWB wijst uit dat er door heel Europa zijn grote verschillen in laadkosten.

Het onderzoek is gebaseerd op het laadgedrag van 230.000 Nederlandse klanten tijdens de afgelopen zomervakantie. Voor de landen waar minstens 500 keer geladen is afgelopen zomer berekende de verkeersdienst de gemiddelde prijs per kilowattuur. Er zijn twee manieren om te laden: langzaam laden met wisselstroom (AC) en snelladen (DC).

Snelladen beter dan langzaam laden

Vakantiegangers die met de elektrische vierwieler op reis gaan, zijn het best af met snelladen, stelt de ANWB. In het buitenland is snelladen niet veel duurder dan langzaam laden, anders dan in Nederland. Ons land staat op de tweede plek als het gaat om langzaam laden, en in de middenmoot bij de kosten voor snelladen. Er zit dan ook een flink verschil tussen langzaam en snelladen. Dat laatste is in Nederland bijna de helft duurder. Eerder schreef Metro over de duurste en goedkoopste steden om je auto op te laden in het land.

Nederlandse laadpassen werken op vrijwel alle snelladers, terwijl dat bij langzame laadpalen in het buitenland niet altijd lukt. In veel Europese landen is bovendien het snellaadnetwerk de afgelopen jaren enorm uitgebreid, stelt de ANWB. Snelladen in Frankrijk en Spanje blijkt zelfs goedkoper dan een gewone laadpaal.

Waar is de elektrische auto laden het goedkoopst en duurst?

Verder blijkt dat in Noorwegen het laden van de elektrische auto het goedkoopst is, zowel langzaam als snelladen. In Zwitserland is dat het duurst (wat misschien niet echt verrassend is) en het langzaam laden is meer dan twee keer zo duur als in Noorwegen. Voor een gemiddelde elektrische auto ben je aan stroom in Noorwegen 7,26 euro per 100 km kwijt en in Zwitserland 14,69 euro.

De prijzen verschillen dus per land en zelfs per laadpaal. Een van de oorzaken is het blokkeertarief, een tijdsgebonden tarief dat bovenop het stroomtarief komt voor de duur van het laden. Soms loopt de teller meteen, soms pas na twee uur. Dat tarief is er soms ook bij snellaadpalen, maar omdat die vooral staan op plekken als tankstations of supermarkten, staat de auto daar niet vaak de hele nacht aan. Dat is wel weer vaak het geval in woonwijken.

