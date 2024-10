Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flitspaal bij spoorwegovergang werkt, duizenden mensen ‘vlogen nog even snel door rood’

Een flitscamera bij een spoorwegovergang is in Nederland een nieuw fenomeen. De flitspalen moeten verkeersdeelnemers betrappen die met gevaar voor eigen leven een rood licht negeren, terwijl er een trein aan komt denderen. Werkt het? Nou en of.

Sinds februari zijn er 6395 bekeuringen uitgeschreven voor het omzeilen van en doorrijden bij het rode licht, meldt spoorbeheerder ProRail. In februari ging de eerste flitspaal aan bij een overgang in het Utrechtse Bunnik. Daarna volgden nog tien camera’s, vooral in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Vandaag gaat de twaalfde flitscamera aan. Die is geplaatst bij een spoorwegovergang in Baarn.

Een (onbewaakte) spoorwegovergang blijft ‘een ding’ en dan soms een gevaarlijk ding. Niet altijd kan iemand bij gevaar er zelf iets aan doen, zoals een jonge fietser vorig jaar bij Rheden. Die ontsnapte bij een spoorwegovergang ternauwernood aan de dood, toen zijn remmen dienst weigerden. Maar heel vaak kiezen personen in het verkeer dus zelf voor een gevaarlijke situatie.

Flitscamera vooral bij risicovolle spoorwegovergang

Volgens een woordvoerster van ProRail hangen de camera’s sinds dit jaar „bij de meest risicovolle overwegen die we hebben”. Het gaat dan bijvoorbeeld om overwegen bij stations, waar mensen nog even door het rode licht willen gaan om toch de trein te halen. Ook hangen de camera’s op plekken waarvan ProRail weet dat het rode licht vaak genegeerd wordt.

„We zien dat het werkt”, zegt de woordvoerster. „Bij een aantal overwegen zien we dat er in het begin veel boetes zijn en dat daarna het aantal boetes halveert. Eigenlijk willen we niet heel veel boetes geven, we willen dat mensen veilig doen.”

Hoe ging het vóór de flitspalen dan?

Tot februari was er een controle met boa’s nodig om mensen die het rode licht bij een spoorwegovergang negeerden, te betrappen en bekeuren. Auto’s, motoren en vrachtwagens kunnen rekenen op een boete van 300 euro. Brom- en snorfietsers moeten 210 euro betalen als ze betrapt worden. Voetgangers en fietsers kunnen niet bekeurd worden met de flitscamera. Wel registreert de camera het als mensen door het rode licht gaan. „Dat geeft ons ook meer inzicht”, zegt de woordvoerster. „We kunnen dan bijvoorbeeld met onze eigen boa’s controleren.” Het is de bedoeling dat er uiteindelijk zo’n veertig flitscamera’s bij een spoorwegovergang komen te hangen. Wanneer die allemaal zijn gemonteerd, weet ProRail nog niet.

De gevaarlijke spoorwegovergang zorgt al jaren voor discussies. Drie jaar geleden lanceerde ProRail daarom een campagne om mensen op het gevaar te wijzen. Toen was de boodschap: ‘Iedereen wil zich onderscheiden, maar voor de trein is iedereen gelijk.’ Voor een flitspaal is niet iedereen gelijk, die flitst alleen bij mensen de rood negeren. Dat werkt gezien het aantal boetes ongetwijfeld beter.

Vorige Volgende

Reacties