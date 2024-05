Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Strengere regels voor rijscholen: gaat een rijbewijs meer kosten?

Er worden nieuwe strengere regels ingevoerd voor het behalen van een autorijbewijs. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) wil ervoor zorgen dat het slagingspercentage hoger wordt en dat beginnende bestuurders veiliger rijden. Gaan leerlingen meer betalen voor hun rijbewijs?

Het ministerie heeft misstanden in de rijschoolbranche geconstateerd. En er is sprake van een relatief laag slagingspercentage (gemiddeld slaagt 52 procent voor het praktijkexamen en 39 procent voor het theorie-examen). Een van de maatregelen is dat rijinstructeurs een opleiding moeten volgen bij een erkend opleidingsinstituut.

Lessen in vier fases

Het rijonderwijs zal opgeknipt worden in vier fases. In elke fase wordt een complexere situatie geoefend. Er wordt ook een systeem ontwikkeld waarin betrokkenen kunnen zien welke vaardigheden de leerling al onder de knie heeft. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld de leerlingen zelf zijn, hun ouders of de rijinstructeurs.

Minister Harbers: „Frauderen tijdens het examen, instructeurs die je bewust te vroeg laten afrijden, lespakketten die de indruk geven dat je ‘snel’ je rijbewijs kunt halen. Ik vind dat deze misstanden moeten worden aangepakt. Daarom zijn we vanuit het ministerie aan de slag gegaan met een pakket dat verbeteringen moet aanbrengen in de rijopleiding. Bijkomend voordeel is dat we verwachten dat jongeren hierdoor eerder slagen voor hun rijbewijs.”

In één keer slagen bespaart geld

De nieuwe regels brengen natuurlijk kosten met zich mee. Rijscholen en rijinstructeurs zullen daarvoor moeten betalen. Het ministerie is aan het uitzoeken hoe de kosten voor leerlingen zo gelijk mogelijk kunnen blijven.

Het is mogelijk dat de kosten voor rijlessen iets omhoog gaan. Maar daar staat tegenover dat meer examenkandidaten in één keer slagen. Dat laatste bespaart een hoop kosten. Al met al zal het behalen van een rijbewijs waarschijnlijk niet veel duurder worden.

Dit kost een rijbewijs

Wat betaal je momenteel voor het behalen van je rijbewijs? Het CBR heeft uitgerekend dat een rijbewijs gemiddeld 3125 euro kost. Dit betreft de kosten die je aan de rijschool betaalt voor de lessen en aan het CBR voor het examen. De exacte kosten hangt natuurlijk af van het aantal rijlessen en examens die je nodig hebt.

Bij veel rijscholen betaal je tussen de 45 en 65 euro per uur rijles. Het gemiddelde aantal lesuren is 42. Je betaalt dus gemiddeld 2230 euro aan lesgeld. En dan zijn er ook nog kosten voor de examens: het theorie-examen kost 48 euro, een rijexamen kost 136,50 euro. In de totale berekening van het CBR is rekening gehouden met één tot twee herkansingen. Ook betaal je 175 euro aan bijkomende kosten, zoals een gezondheidsverklaring, pasfoto’s en je rijbewijs.

