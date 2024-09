Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Camera in de auto tijdens De Rijles: van ‘Oh my God, ik wil dit niet’ tot openhartig drugsverhaal

Simpel idee: je zet een cameraatje op het dashboard tijdens een rijles en filmen maar… Hoe eenvoudig kan het zijn? Er zitten vast wel een paar opvallende types en aangrijpende, boeiende verhalen tussen, moeten de makers hebben gedacht. Dat gebeurt dan ook in De Rijles (vanaf morgen op tv).

Die makers zijn van producent Dahl TV, bekend van Keuringsdienst van waarde en Alles op tafel. KRO-NCRV zendt De Rijles elke werkdag uit, dus blijkbaar viel er genoeg moois uit te halen. Metro bekeek de aflevering van morgenavond alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Qua eenvoudig idee heeft het wat weg van de poolse regisseur die bedacht dat hij de vluchtelingen uit Oekraïne, die hij met een busje hielp vluchten, wel kon filmen. Donderdag was dat te zien in In the Rearview.

Volop mooie verhalen in De Rijles

En ja hoor, goede verhalen zijn er in De Rijles volop. Deze kijker snapt ook wel dat dat niet vanzelf gaat en dat je bijvoorbeeld op z’n minst tv-waardige rij-instructeurs nodig hebt. Hoe men aan die ‘rijlessers’ komt die het prima vinden dat zij gefilmd worden, geen idee. Maar voor De Rijles zijn wel wat pareltjes gevonden.

🚗 Hoeveel rijscholen zijn er? Volgens KRO-NCRV zijn er in Nederland 9000 rijscholen. De Rijksoverheid had het vorig jaar over 8000. Volgens diezelfde overheid telt ons land 15.000 bevoegde rij-instructeurs. Samen geven zij 25 miljoen uur rijles per jaar.

Paniek tijdens De Rijles

We lichten twee cursisten uit De Rijles uit, om je een beeld te geven. Zo is er Lotus (25), die je beeld binnenkomt met „oh my God, oh mijn God”. Ze roept het – nog stilstaand – tijdens een opfrisles. Lotus heeft haar rijbewijs dus al. Hoe dan?? „Gaat goed, gaat goed, gaat goed”, klinkt het later wat meer zelfverzekerd. Tot het centrum van Amsterdam is bereikt dan, meldt de ietwat zeurderige stem van de voice-over. Paniek! „Oh, die tram, oh ik wil dit niet meer.” Vervolgens wordt de Heer weer aangeroepen.

Later blijkt in De Rijles dat Lotus behalve paniek ook een interessant verhaal heeft. Zij is vanuit China geadopteerd en heeft begrepen dat ze in een mandje in een supermarkt is achtergelaten. Zeker weten doet zij dat overigens niet.

Totaal openhartige Geertje

Opvallend, zacht uitgedrukt, is ook Geertje (39). Met typisch Rotterdamse directheid begroet zij rij-instructeur Danny met „je bent een Surinamer hè?” Da’s nou toevallig. Geertje heeft net een broodje kopkerrie gegeten en ‘gaat ook met een Surinamer’. Ze legt aan Danny uit waarom zij een jaar of vijftien niet achter het stuur heeft gezeten: „Dat was in mijn vorige leven.” Geertje leefde op straat, kwam in aanraking met loverboys en was zwaar verslaafd aan heroïne en cocaïne.

Inmiddels is zij veertien jaar clean en heeft ze zeven kinderen. „Waarom wilde je eigenlijk zoveel kinderen?”, vraagt de belangstellende Danny die zelf ook vader is. „Dat wilde ik niet”, reageert Geertje, „het is gewoon zo gekomen.” Danny: „Dat komt toch niet zomaar?” Oh ja, die Surinaamse vriend van deze cursiste had voor hun relatie zelf al vijf kids.

De Rijles kan eeuwig doorgaan

Zo gezien kan deze reeks De Rijles op televisie eeuwig doorgaan, zolang er goede verhalen en van die pareltjes zijn. KRO-NCRV belooft er in ieder geval nog een aantal. Zo krijgen we Oscar, die zijn leerlingen met markante stem door de straten van Urk navigeert. Hij raakt diep onder de indruk van het vluchtverhaal van één van zijn cursisten. En wat te denken van rij-instructeur Turan. Deze 25-jarige draagt zijn beroep ook uit op TikTok. Zijn 27.200 volgers tipt hij bijvoorbeeld „een banaan te eten” voor hun rijexamen.

Rijles voor mensen met ADHD of een angststoornis

De goedlachse Romeo reed vroeger als privéchauffeur de rijken rond in Saint-Tropez. Nu zijn de smalle straatjes van De Jordaan in de hoofdstad zijn domein. Wichert heeft een aangepaste auto voor leerlingen met een beperking. Yvonne richt zich op mensen met ADHD en angststoornissen en Rabia geeft les aan vrouwen die liever niet naast een man in de auto willen zitten. En wat te denken van Cor, of beter gezegd: meneer Cor? Met zijn 90 jaar is hij ongetwijfeld de oudste rij-instructeur van Nederland.

Waarom De Rijles precies op tv moet zijn, is me niet helemaal duidelijk. Vooral ter vermaak, ga ik maar vanuit. Positief is natuurlijk dat mensen die ‘iets mankeren’ meekrijgen dat ook voor hen een rijles mogelijk is. Zo niet, dan kun je vroeg in de avond gewoon lekker genieten van directe Geertje en paniekerige Lotus. En morgen meteen ook van de behoorlijk zelfverzekerde Aimy (17) in Arnhem, de eerste die in De Rijles haar examen moet doen.

Aantal blikken uit 5: 3

De Rijles is vanaf morgen (maandag 9 september) elke werkdag om 19.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 te zien. Terugkijken kan telkens via NPO Start.

