Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo lang is de gemiddelde reistijd om op ons werk te komen

Je ene collega komt fluitend binnen na een fietstocht van 20 minuten. De ander rent zuchtend binnen na weer een half uur in de file. Werknemers die vooral thuiswerken, doen er een stuk langer over om op kantoor te komen. Zo lang duurt het gemiddeld voordat we op ons werk zijn.

Mocht jij nu net degene zijn die altijd bezweet en gehaast arriveert op de plaats van bestemming? Dan kan deze strategie van ‘buffertijd‘ je wellicht helpen. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar ging er zelf mee aan de slag. Het resultaat? Buffertijd bezorgde hem minder stressvolle en leukere dagen.

Reistijd naar het werk

De gemiddelde reistijd tussen huis en werk duurde in 2023 gemiddeld 32 minuten, blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat gemiddelde schetst in praktijk geen compleet beeld van onze reistijd naar het werk. Voor ongeveer twee derde van de werknemers duurt de reis namelijk korter dan een half uur, terwijl 10 procent van de werkenden juist langer dan een uur onderweg is. Zij trekken het gemiddelde dus flink omhoog.

Thuiswerken en reizen

Voor werkenden die deels vanuit huis werken, duurt de reis naar het werk gemiddeld 15 minuten langer, dan bij werkenden die iedere dag naar de baas afreizen. Volledige thuiswerkers doen er gemiddeld 53 minuten over om op het werk te komen, als zij de reis wel zouden afleggen.

Wie iedere werkdag naar het werk afreist, is juist korter onderweg. Bij hen is de reistijd gemiddeld 25 minuten.

Werk-reissituatie Reistijd Locatiewerkers (nooit thuis) 25 minuten Locatie- en thuiswerkers 40 minuten Thuiswerkers 53 minuten Gemiddeld 32 minuten Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS & TNO

Hoeveel werkenden vanuit huis werken, hangt in grote mate samen met de reistijd. Kort gezegd: hoe langer de reistijd, hoe meer er vanuit huis wordt gewerkt. In onderstaande tabel vind je de precieze percentages van thuiswerkers en locatiewerkers, per reistijd.

Reistijd (enkele reis) Thuiswerkers (in procenten) Locatiewerkers (in procenten) 0 t/m 10 minuten 25,7 74,3 11 t/m 20 minuten 36,7 63,3 21 t/m 30 minuten 48,5 51,5 31 t/m 40 minuten 58,0 42,0 41 t/m 50 minuten 64,7 35,3 51 t/m 60 minuten 68,6 31,4 Meer dan

61 minuten 73,4 26,6 Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, CBS & TNO

Belangrijkste reden tot thuiswerken

Er zijn verschillende redenen waarom werkenden liever thuiswerken. De kortere reistijd zou het gemakkelijker maken werk en privé te combineren, dat blijkt voor werkenden de belangrijkste reden niet naar het werk af te reizen. De tweede reden is dat werkenden thuis meer gedaan krijgen. Voor meer dan de helft van de werkenden zijn de reistijd en de bijbehorende reiskosten de grootste reden om vanuit huis te werken.

Belangrijkste reden tot locatiewerk

Er is ook uitgevraagd waarom werknemers wél naar het werk afreizen. De belangrijkste reden is het sociaal contact met collega’s. Daarnaast vinden werkenden het gemakkelijker op locatie te overleggen. Tot slot krijgen werknemers het gevoel beter in de gaten te hebben wat er speelt, als zij op locatie werken.

Reacties