Beruchte Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero opgepakt

De internationaal gezochte Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero is in het noorden van Mexico aangehouden. Dat meldt de Mexicaanse marine. Caro Quintero wordt ervan verdacht achter de moord op een Amerikaanse DEA-agent te zitten.

De 69-jarige Mexicaan staat in de top tien-lijst van de door de FBI meest gezochte criminelen. Een beloning van maar liefst 20 miljoen dollar was uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de arrestatie van Caro Quintero.

Agent ontvoerd, gemarteld en vermoord

Volgens de marine werd de drugsbaron aangehouden in de plaats Choix en moet hij uitgeleverd worden. De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, sprak in een verklaring zijn dank uit aan de Mexicaanse autoriteiten. Hij stelde dat Caro Quintero zo snel mogelijk naar Amerikaanse bodem moet komen. „Er is geen schuilplaats voor iemand die een Amerikaanse wetshandhaver ontvoert, martelt en vermoordt”, zei Garland.



Caro Quintero werd in het jaar van de moord op de DEA-agent nog gearresteerd en tot veertig jaar cel veroordeeld in. Maar in 2013 kwam hij op vrije voeten nadat een rechter hem liet gaan vanwege een vormfout. Dat besluit werd later teruggedraaid door het Mexicaanse hooggerechtshof, maar toen was de drugsbaas al gevlogen.

Caro Quintero ontkent betrokkenheid bij moord

Zelf heeft Caro Quintero ontkend dat hij betrokken was bij de moord op DEA-agent Enrique Camarena. De agent werd ontvoerd en voorafgaand aan zijn dood bruut gemarteld. De moordzaak zette de banden tussen de Verenigde Staten en Mexico flink onder druk.

De beruchte drugsbaas stond in de jaren 80 aan het begin van het Guadalajara-kartel. Dat kartel groeide in die periode uit tot één van de machtigste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Nu zou hij volgens de DEA opnieuw een tak runnen van een berucht kartel, namelijk het Sinaloa-kartel.



300.000 mensen kwamen door drugsoorlog om het leven

De crimineel en de moord op de DEA-agent komen ook aan bod in de populaire Netflix-serie Narcos: Mexico, over de opkomst van het Guadalajara-kartel en de Mexicaanse drugshandel. Sinds de toenmalige president Felipe Calderón in 2007 een oorlog tegen de drugs aankondigde, hebben in Mexico ruim 300.000 mensen het leven verloren door geweld dat met drugshandel te maken had.