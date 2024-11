Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gevolgen staking ProRail ook morgen weer groter dan alleen stakingsgebied

ProRail legt morgen opnieuw het werk neer: de medewerkers van de verkeersleidingsposten van ProRail staken in Eindhoven en Maastricht. Hierdoor rijden er tot 9.00 uur geen treinen in Limburg en een groot deel van Brabant. Maar de NS verwacht, net zoals op de eerdere stakingsdagen, dat de gevolgen groter zijn dan alleen het stakingsgebied.

De dienstregeling start vanaf 9.00 uur weer op, maar volgens NS moeten reizigers de rest van de ochtend rekening houden met vertraging en uitval van treinen.

Door de actie rijden er ook minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Geldermalsen. Er rijden ook geen internationale treinen vanuit Duitsland via Venlo naar Amsterdam. Door werkzaamheden van ProRail rijden er morgen al minder treinen rondom Schiphol.

De staking bij de posten in Eindhoven en Maastricht duurt tot 09.00 uur. Net als bij de voorgaande acties leidt de staking ook later in de ochtend nog tot vertragingen en uitval van treinen, omdat er tijd nodig is om de dienstregeling weer op gang te krijgen.

ProRail-werknemers bij de verkeersleidingsposten in Zwolle, Groningen en Arnhem staken vrijdag. Het is nog niet bekend welk treinverkeer daarvan precies last krijgt.

De staking van morgen is de tweede staking deze week. De ProRail-medewerkers staken door een conflict tussen vakbond FNV en ProRail. FNV eist een loonsverhoging van gemiddeld 13 procent voor het ProRail-personeel, maar de spoorbeheerder noemt die eis niet realistisch. ProRail biedt een loonsverhoging van gemiddeld 5,2 procent.

Gisterochtend was het daardoor heel stil op de stations in de zuidwestelijke helft van het land. Volgens een NS-woordvoerder leken reizigers goed op de hoogte te zijn van de staking. Zo was er op Den Haag Centraal meer personeel dan reizigers.Ā

Op de weg was het gisterochtend wel druk. Om 08.00 uur stond er volgens de ANWB 887 kilometer file. De ANWB had vooraf al gewaarschuwd voor een erg drukke ochtendspits door de staking bij spoorbeheerder ProRail en door de buien. Morgenochtend kan het opnieuw druk zijn op de wegen vanwege de staking.

