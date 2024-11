Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders legden meer kilometers af in eigen land (en dat wordt waarschijnlijk nog meer)

Dagelijks naar je werk, in het weekend winkelen in een grote stad en misschien ook nog naar de dierentuin met je kinderen. Vorig jaar legden we aardig wat kilometers af in ons eigen land. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In 2023 werden er meer kilometers afgelegd dan in 2022, maar wel weer minder dan in 2019. De verwachting is dat zowel het personenverkeer als het goederenvervoer verder gaat groeien. Nederlanders (van 6 jaar en ouder) reisden vorig jaar ongeveer 30 kilometer en 70 minuten per dag.

In 2023 legden we meer kilometers af per auto of openbaar vervoer dan het jaar daarvoor. Wil je weten hoeveel kilometer we met z’n allen reden (ook in het buitenland)? Dat werd eerder al onderzocht, schreef Metro.

Meer kilometers betekent meer vertraging

Zowel met het openbaar vervoer als met eigen auto reisden we meer kilometers. En dat zorgt natuurlijk voor meer vertraging. De gemiddelde vertraging van treinreizigers liep het afgelopen jaar iets op, van 1,9 naar 2 minuten. Automobilisten verloren gezamenlijk 62 miljoen uur, doordat ze in de file stonden of langzamer moesten rijden.

De uitstoot op de autowegen is niet extreem gestegen. Dat komt doordat steeds meer mensen schonere voertuigen kopen, zoals elektrische auto’s. Er is een lichte stijging van de uitstoot, in vergelijking met vorig jaar. Maar wel is het 16 procent minder dan 10 jaar geleden.

De meest opvallende stijger uit het onderzoek: het aantal kilometers dat we liepen in 2023. Dit lag 33 procent hoger dan in 2019. Waarschijnlijk komt dat door de coronapandemie. Metro schreef eerder al dat Nederlanders daarna zijn blijven wandelen.

Goederenvervoer reist juist minder

Waar de burger meer reist, worden er minder goederen vervoerd. De hoeveelheid afgelegde afstand van goederen daalde in 2023 doordat er minder vraag is naar productie. „Zowel het vervoer over de weg, als per binnenvaart, buisleiding en per spoor kwamen in 2023 lager uit dan in 2022″, legt het KiM uit. Ook het vervoer van goederen over zee en door de lucht nam af.

De verwachting is dat het aantal kilometers dat we afleggen per auto, openbaar vervoer of op de fiets verder gaat groeien richting 2029. „Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol.”

