Veel kritiek op stakende verkeersleiders ProRail, omdat ze al flinke vergoeding krijgen

Reis je met de trein in Noord-Holland? Dan had je vanochtend waarschijnlijk last van de staking. Personeel op de verkeersleidingsposten van spoorbeheerder ProRail legde het werk neer.

De ProRail-medewerkers willen een loonsverhoging van 13 procent. Vakbond FNV en de directie van ProRail voerden al gesprekken die op niets uitliepen, omdat het FNV niet akkoord ging met het eindbod van ProRail. Een stijging van vijf procent is het maximale voor de spoorbeheerder, omdat die stijging hen al 49 miljoen euro kost.

Minister vindt eindbod ProRail reëel

Minister van Infrastructuur Barry Madlener staat aan de kant van ProRail. Hij noemde het eindbod reëel. „Ook omdat het ministerie geen zak geld heeft om naar de onderhandelingstafel te brengen.” Toch wordt er gestaakt.

FNV-spoor vindt hun bod reëel, omdat het vorige cao is afgesloten voor de piek in de inflatie. „En die piek moet wel gecorrigeerd worden”, legt FNV-bestuurder Carl Kraijenoord uit. „We willen uiteindelijk dat de werknemers van ProRail in de supermarkt net zo veel in hun boodschappenwagentje kunnen doen als voorheen. Behoud van koopkracht is ons belangrijkste argument om die 13 procent te eisen.”



Treinreizigers zijn natuurlijk niet blij met de staking, omdat ze vanochtend niet naar hun werk toe konden. En dat is nog niet alles, er zullen meer stakingen volgen. Aanstaande vrijdag en volgende week maandag, woensdag en vrijdag zal er opnieuw gestaakt worden.

ProRail-medewerkers uiten kritiek op verkeersleiders

Ook binnen ProRail klinkt er veel kritiek op de treinverkeersleiders. Uit een vertrouwelijk rapport, dat in handen is van het AD, blijkt dat de lonen bij ProRail marktconform zijn.

„Wat ons opvalt is dat het personeel bij de verkeersleiding er maar geld bij blijft krijgen”, zegt Marc de Natris van VHS Railprofessionals in de krant. „In de nieuwe cao wordt er opnieuw genivelleerd ten gunste van deze groep.” Zo’n 900 treindienstleiders hebben in de afgelopen jaren al 300 euro extra ontvangen, weet hij te vertellen. „Ook zijn ze in een hogere loonschaal gezet en is hun onregelmatigheidstoeslag verhoogd.”

CNV is tevreden met cao

Bij vakbond CNV heeft driekwart van de achterban ingestemd met de cao. Zij wijzen het FNV er ook op dat de verkeersleiders er los van dat cao al veel geld bijgekregen hebben. Met de nieuwe cao zoals het nu op tafel ligt verdienen ze tot 78.000 euro per jaar.



Ik vind het nog veel schandaliger dat FNV dit doet. De andere vakbonden vonden het bod van Prorail wel acceptabel. En als reiziger ben je later alsnog de dupe als FNV hun zin krijgt, want wie betaalt uiteindelijk die hele grote salarisverhoging? — Hooftpijn 🦎 (@hooftpijn) November 13, 2024

FNV biedt reizigers excuses aan, maar gaat verder meedogenloos door met het staken. Kraijenoord: „Dit spijt ons enorm. Maar het is echt noodzakelijk om actie te voeren voor behoud van koopkracht voor iedereen in dienst bij ProRail. Niemand werkt om er armer van te worden.”

🚂 Meer stakingen de komende dagen Ook de komende tijd zijn er stakingen gepland tijdens de ochtendspits, tussen 06.00 en 09.00 uur. Vrijdag 22 november – Zwolle, Groningen en Arnhem

Vrijdag 15 november – Utrecht en Amersfoort

Maandag 18 november – Rotterdam, Den Haag en Roosendaal

Woensdag 20 november – Eindhoven en Maastricht

Rustig op de stations: ‘flashbacks naar coronatijden’

Treinreizigers waren goed op de hoogte van de eerste staking vanochtend. „Het is ontzettend rustig op het station”, zegt een NS-woordvoerder vanaf Amsterdam Centraal tegen persbureau ANP. „Het geeft een flashback naar de coronatijden.” Ook vanaf andere stations hoort de zegsman soortgelijke geluiden. „Nederland heeft goed in de gaten dat er gestaakt wordt.”

Wel waren er reizigers met koffers te zien op het station van de hoofdstad. Er is namelijk afgesproken dat de treinen naar Schiphol wel rijden. De woordvoerder geeft aan dat er veel mensen op vakantie zijn in Amsterdam, die voor hun terugreis de trein naar Schiphol willen pakken.

