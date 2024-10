Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eurostar gaat weer van Amsterdam naar Londen: zo zit (en zat) het

Het heeft even geduurd, maar vanaf 10 februari is het weer mogelijk om rechtstreeks met de trein van Amsterdam naar Londen te reizen. Dat heeft treinreisaanbieder Eurostar vandaag bekendgemaakt. Iedereen blij, in ieder geval de organisaties die het treinen (weer) mogelijk maken.

Hoe zat het ook alweer en hoe wordt het?

Door werkzaamheden aan de Eurostar-terminal op Amsterdam Centraal moesten reizigers een tijdlang overstappen in Brussel voor de paspoortcontrole. De Eurostar reed daarom een half jaar niet rechtstreeks tussen de hoofdstad van Nederland en Londen. „Ik besef dat een rechtstreekse reis voor de reiziger aangenamer is dan met een overstap, maar zo blijft er voor de reiziger in ieder geval een reismogelijkheid in stand”, schreef de toenmalige staatssecretaris Vivianne Heijnen vorig jaar november in een brief.

Eurostar kan op 10 februari weer ‘aan de boemel’

Eerder deze maand werd bekend dat de verbouwing van de terminal grotendeels op tijd is afgerond. Daardoor kan de directe treinverbinding van Eurostar volgend jaar hervat worden. Nu is dus ook duidelijk vanaf welke datum – 10 februari dus – er precies weer directe treinen gaan rijden tussen Amsterdam Centraal en Londen.



Eurostar meldde eerder deze maand dat, ondanks de tijdige afronding van de verbouwing van de terminal, er meer problemen waren die betrouwbare dienstverlening in de weg stonden. De treinreisaanbieder dreigde meermaals met het tijdelijk schrappen van internationale reizen vanaf Amsterdam Centraal. Dit plan lijkt nu van de baan.

Meer plek voor reizigers Eurostar naar Londen

Topvrouw Gwendoline Cazenave wilde dat Eurostar meer routes naar België en Frankrijk kon gebruiken om knelpunten op een deel van de hogesnelheidslijn in Zuid-Holland te omzeilen. Ze eiste ook dat het op Amsterdam CS gemakkelijker wordt om 400 meter lange treinen in te zetten en dat de marechaussee gratis grenscontroles zou uitvoeren.

Op twee van de drie punten heeft Eurostar zijn zin gekregen. Alleen de kwestie met de marechaussee is nog niet beslecht, laat een woordvoerster weten. Ze voegt toe dat Eurostar vanaf februari meer reizigers per trein naar Londen kan vervoeren, omdat de terminal groter is dan voorheen. Bovendien wordt het aantal stoelen per trein in de loop van volgend jaar verder verhoogd. Al heeft niet iedereen daar zin in:



Amsterdam – Londen met de trein. Je moet er zin in hebben. #Eurostar — Kees van Dun (@keesvandun) October 31, 2024

Jubelstemming alom

„Eurostar blijft zich inzetten voor een veelbelovende toekomst in Nederland”, aldus Cazenave. „We bedanken onze partners NS en ProRail voor hun samenwerking om de directe verbinding naar Londen te hervatten en die naar Parijs en Brussel voort te zetten.”

🚊 Eurostar moet sneller Nog voordat er sprake was van de te stoppen rechtstreekse verbinding Amsterdam – Londen, was er een heel andere discussie over de Eurostar. Hij moest sneller rijden, vonden consumentenorganisaties twee jaar geleden. Of in ieder geval sneller in Engeland aankomen. Waarom? Pas dan zou de trein een aantrekkelijk alternatief zijn voor vliegen. Met het vliegtuig ben je tenslotte met een paar keer ademhalen in Londen. De eerste stap die toen werd ondernomen was dat de trein op station Brussel-Zuid een kwartier stilstond in plaats van 27 minuten.

ProRail-topman John Voppen noemt het Eurostar-bericht „fantastisch nieuws”. NS-topman Wouter Koolmees is ook blij met het nieuws voor passagiers. Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) is eveneens tevreden. „Dit zal internationale reizigers helpen de trein te kiezen als vervoermiddel tussen deze twee steden.”

