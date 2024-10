Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

A-merk drogisterijproducten ‘altijd in de aanbieding’, maar je kunt ze veel goedkoper scoren

Loop je een drogisterij in, dan vliegen de ‘1+1 gratis’ en ‘2e halve prijs’-stickers je om de oren. De Consumentenbond kwam erachter dat er op veel A-merken in drogisterijen eigenlijk áltijd wel een aanbieding te vinden is. Consumenten worden daarom misleid én ‘gedwongen’ om meerdere producten te kopen.

Maar zulke producten zijn elders vaak veel goedkoper te scoren, zonder dat ze in de aanbieding zijn.

Vaak aanbiedingen in drogisterijen

Hoe vaak heb je wel niet vier flessen zeep gehaald in plaats van gewoon één, omdat het nou eenmaal twee plus twee gratis was? Daar is de Consumentenbond wel klaar mee, dus roept de organisatie op tot gewoon lagere prijzen in plaats van de standaard langdurige aanbiedingen. De bond ondervond namelijk dat sommige A-merken maandenlang ononderbroken in de aanbieding zijn.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Het lijkt misschien gunstig dat drogisterijproducten bijna altijd in de aanbieding zijn. Maar door acties als 2+2 of zelfs 2+3 gratis, zitten consumenten vaak vast aan meerdere producten.

En winkels compenseren die kortingen grotendeels met hun ‘gewone’ prijzen. Die liggen een stuk hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk. Duitsland is gemiddeld 50 procent goedkoper voor A-merken, Frankrijk 45 procent. Uiteindelijk hebben consumenten meer aan een vaste lage prijs dan aan hoge kortingen.”

Drogisterij A-merken online goedkoper

Goed, niet iedereen heeft de middelen (of de tijd) voor een tripje naar de DM in Duitsland, maar dat hoeft ook niet. Veel A-merken zijn online namelijk goedkoper te krijgen dan met aanbieding in een fysieke winkel. Ook dat bleek uit het onderzoek van de Consumentenbond, nadat ze veertien landelijke supermarkt- en drogisterijketens onder de loep namen. Wel zijn supermarkten over het algemeen goedkoper dan drogisterijen (dit is overigens de supermarkt met de laagste prijzen).

Wil je extra op de kleintjes letten? Laat de A-merken dan links liggen. Huismerken zijn namelijk gemiddeld drie keer goedkoper dan A-merken. En zeg nou zelf, merk je nou écht of handzeep van een A-merk of huismerk afkomstig is?

