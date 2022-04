Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Eurostar moet sneller naar Londen racen, anders blijven mensen vliegen’

De Eurostar van Nederland naar Londen moet sneller rijden. De reden? Pas dan wordt de toch al best snelle trein een aantrekkelijker alternatief voor vliegen. Consumentenorganisaties hebben die ‘wens’ vandaag naar buiten gebracht.

Volgens het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) kan er tijdwinst geboekt worden door de trein nog minder lang stil te laten staan op station Brussel-Zuid. Ook zou een aantal Eurostar-treinen direct van Amsterdam en Rotterdam naar Londen moeten rijden, zonder tussenstop in Brussel en het Franse Lille.

Tijdwinst voor Eurostar goed mogelijk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is volgens Locov al van plan om de Eurostar korter stil te laten staan in Brussel-Zuid. Volgens de koepelorganisatie is er echter nog meer tijdwinst mogelijk. In de huidige plannen wordt Brussel-Zuid een instapstation. De trein staat daardoor een kwartier stil in plaats van 27 minuten. Locov stelt in een advies aan het ministerie dat een stop van vijf minuten echter meer dan genoeg is. Op Rotterdam Centraal, ook een instapstation, staat de trein nu ook maar vijf minuten stil, voeren de consumentenorganisaties aan.

Een treinreiziger liet vandaag via Twitter weten dat hij wel een voordeel in de Eurostar ziet:



Groeten vanaf 75 meter onder de Noordzee. Waar de WiFi overigens beter is dan ‘boven water’. @Eurostar #BrusselsLondon pic.twitter.com/wr6XB1xWlw — Jurian van den Camp (@JurianvdCamp) April 13, 2022

‘Tarieven moeten omlaag’

Door een aantal treinen van Eurostar Brussel en Lille dagelijks over te slaan, besparen de NS en Eurostar volgens Locov ook op beveiligingskosten. Het geld dat dat oplevert zou ten goede moeten komen aan de mensen die de Intercity van Amsterdam naar Brussel gebruiken om tussen België en Nederland te reizen. „Een treinreis naar Brussel is feitelijk niet anders dan een treinreis naar Groningen. Dus moeten de tarieven omlaag naar het reguliere, binnenlandse tarief. En kortingsabonnementen moeten ook op het Belgische deel van het traject gewoon geldig zijn.”

🚝 Vier jaar Amsterdam - Londen De ‘hogesnelheidstreindienst’, zoals we Eurostar officieel mogen noemen, rijdt al sinds 1994 van Parijs via Brussel naar Londen. De trein rijdt door een tunnel onder het Kanaal. Een eerste feestelijke rit tussen Amsterdam en Londen werd in februari 2018 gemaakt.

