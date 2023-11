Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trein tussen Amsterdam en Londen rijdt half jaar niet

Een tripje Londen met de trein wordt volgend jaar lastiger. Tussen juni en december 2024 moeten reizigers die direct naar Londen willen op zoek naar ander vervoer als ze de stad per trein willen bezoeken.

In 2022 gingen geluiden op om Eurostar, zoals de trein tussen Londen en Amsterdam heet, nog sneller door Europa te laten rijden. Een kortere stop op Brussel-Zuid en een paar directe treinen tussen Amsterdam en Rotterdam.

Maar in de zomer en het najaar van 2024 gaat de treinverbinding er een half jaar uit. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op Amsterdam Centraal, die de komende jaren plaatsvinden. De terminal waar de Eurostar vertrekt sluit dan, waar nu nog de identiteitsbewijzen van passagiers worden gecontroleerd. Dat is nodig omdat het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie hoort.

Geen oplossing gevonden voor stilleggen trein

Dat de trein een tijd niet kon rijden door de werkzaamheden was al eerder bekend, maar de politiek en betrokken organisaties probeerden aanvankelijk een oplossing te vinden zodat de stop niet nodig zou zijn. Dat is niet gelukt, meldt demissionair staatssecretaris Vivian Heijnen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Slecht nieuws voor fervente treinreizigers dus. Toch hebben de partijen het wel voor elkaar gekregen de stop minder lang te laten duren dan in eerste instantie verwacht. Zo zou de treinverbinding er in eerste instantie elf maanden uitliggen. Om dat te voorkomen worden op Amsterdam Centraal straks tijdelijke controleterminals ingericht, waardoor de trein weer eerder kan gaan rijden.

Reizigers kunnen alsnog naar het Verenigd Koninkrijk per trein, maar moeten dan zes maanden lang overstappen in Brussel. „Ik besef dat een rechtstreekse reis voor de reiziger aangenamer is dan met een overstap, maar zo blijft er voor de reiziger in ieder geval een reismogelijkheid in stand”, schrijft staatssecretaris Heijnen in haar brief.

Andersom, vanuit Londen naar Amsterdam, rijdt de trein wel. Dan worden de ID-controles aan de andere kant van het kanaal uitgevoerd.

