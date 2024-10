Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegtickets worden duurder door hogere tarieven op Schiphol

Vliegtickets worden de komende jaren duurder, omdat de havengelden van Schiphol flink gaan stijgen. Een deel van die kosten moeten luchtvaartmaatschappijen doorberekenen in hun tickets. Marnix Fruitema, voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland BARIN, vreest dat reizigers hierdoor uit zullen wijken naar goedkopere luchthavens zoals Brussel.

Fruitema zegt dat de havengelden volgend jaar met 41 procent omhooggaan. „Na de eerdere stijging van 40 procent over de afgelopen periode van drie jaar en de cumulatieve stijging van 37 procent voor de komende drie jaar, wordt Schiphol een van de duurste luchthavens in Europa”, waarschuwt de voorzitter. BARIN dringt dan ook bij Schiphol aan op herziening van het voorstel, dat vanmiddag officieel bekend wordt gemaakt.

„BARIN maakt zich grote zorgen over de concurrentiepositie van Schiphol vergeleken met andere (Europese) luchthavens, mede door een stapeling van allerlei kosten. We zullen voor eind november analyseren of we bij de ACM in beroep moeten gaan”, aldus Fruitema. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op eventuele verstoringen van markten. Schiphol wil overigens ook geld steken om de ‘algehele tevredenheid’ omhoog te krikken.

Schiphol waarschuwde in augustus al dat de gebruikskosten van de luchthaven voor maatschappijen de komende drie jaar „fors” omhoog zouden moeten. Schiphol heeft meer geld nodig om het recordbedrag aan investeringen tot 2029 te kunnen bekostigen. De luchthaven wil ook de eigen commerciële prestaties bij bijvoorbeeld het uitbaten van winkels opschroeven door het aanbod te vernieuwen. Ook zijn nieuwe leningen nodig, maar hiervoor moeten eerst de eigen inkomsten omhoog.

BARIN steunt het investeringsplan van Schiphol. De brancheorganisatie is echter „tegen het principe dat luchtvaartmaatschappijen de extra kosten of budgetoverschrijdingen moeten betalen”. BARIN vindt het ook vreemd dat Schiphol nog steeds in de havengelden voor volgend jaar een compensatie kan inbrengen voor de gemiste opbrengsten uit de coronaperiode.

