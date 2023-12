Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van de ‘skyline’ van Kampen tot ongerepte wildernis: dit is de mooiste treinroute van Nederland

De Oriënt Express, de Glacier Express of de West Highland Line. In dit rijtje van iconische spoorlijnen zou je niet direct een Nederlandse treinverbinding verwachten, maar niets is minder waar. Als het aan The Guardian ligt, kan de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle zo het lijstje in. Volgens de Britse krant is het de mooiste treinreis van Nederland.

Wie op een maandagochtend met de trein naar het werk reist, zal het niet eens meer opvallen, maar als het aan treinjournalist Nicky Gardner van The Guardian ligt, doorkruist de 50 kilometer lange Hanzelijn één van de mooiste stukjes van Nederland. Ze maakte een ritje met de Hanzelijn en was diep onder indruk van de ‘skyline’ van Kampen, de ‘architectonische hoogtepunten’ van Lelystad en de ‘ongerepte wildernis’ van de Oostvaardersplassen.

Gardner schreef onder andere mee aan Europe by Rail: the Definitive Guide. En in de rubriek Rail Journey of the Month licht ze iedere maand de mooiste treinverbindingen van Europa uit.

Hanzelijn een eeuw geleden nog onder de golven

De Hanzelijn mag daarin volgens haar niet ontbreken. „Is het niet wonderlijk dat een groot deel van deze spoorlijn door land loopt dat een eeuw geleden nog onder de golven lag? Binnen een tijdsbestek van een uur of twee gleed ik van het moderne, stedelijke Europa naar een wildernis van uiterwaarden en jong bos”, aldus Gardner.

En wie denkt dat je voor het zien van The Big Five naar Afrika af moet reizen, heeft het mis. Volgens Gardner is de wildernis ook prima in Nederland te bewonderen. „Olifanten of leeuwen kom je hier natuurlijk niet zo snel tegen, maar ik ontdekte dat dit deel van Flevoland rijk is aan wilde dieren. The Big Five in deze regio zijn zeearenden, heckrunderen, wilde konikpaarden, vossen en edelherten.”

Moderne architectuur van Lelystad

En niet alleen de ongerepte natuur langs de Hanzelijn maakt indruk op Gardner. Ook de skyline van Kampen en de moderne architectuur van Lelystad is volgens haar het benoemen waard. „Neem de stoptrein via Lelystad om een glimp op te vangen van hoe het Nederlandse enthousiasme voor het temmen van de zee vorm heeft gegeven aan nieuwe landschappen en gemeenschappen.”

