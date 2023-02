Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om column van Hugo Borst over selectief Turkije-statement: ‘Hij moet zich kapot schamen’

Schrijver en voetbalcriticus Hugo Borst leest in Studio Voetbal wekelijks een column voor. Zijn laatste column, waarin hij het eerbetoon aan Turkije van Fortuna Sittard-speler Oğuzhan Özyakup bekritiseert, is bij veel kijkers in het verkeerde keelgat geschoten.

Fortuna Sittard stond afgelopen zaterdag in de Eredivisiewedstrijd tegen FC Emmen uitgebreid stil bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. De Limburgse club heeft veel Turkse spelers en een Turkse eigenaar. Alle spelers droegen een shirt met Giro 555, het rekeningnummer waarmee geld wordt opgehaald voor de slachtoffers. Turks international Özyakup wist tijdens de wedstrijd het doel te treffen en hield na zijn goal een shirt omhoog met de tekst: Pray for Turkey.

Column Hugo Borst: ‘En de slachtoffers in Syrië dan?’

Borst begint zijn relaas over de impact van de aardbevingen. „Ellende is nooit ver weg. Op anderhalf uur vliegen woedt een zieke oorlog. En iets verder weg schudde de aarde met desastreuze gevolgen. In Turkije en Syrië verloren kinderen hun ouders en ouders hun kinderen. De aantallen doden veranderen per uur. Onder het puin komen steeds minder tekenen van leven vandaan.”

Dan schakelt hij over naar voetbal. „Onze meest Turkse club is Fortunaspor”, zegt hij met een knipoog. „Burak Yılmaz en co. zijn een welkome toevoeging aan de Eredivisie. Het is er nooit saai, ze weten het leven te vieren. Veel beweging, maar ze kunnen ook goed stilstaan. Rouwen doe je met zijn allen. Sterk, die reclame voor Giro555 op het shirt. Ik was gisteren benieuwd of er nog iets onder zat als ze zouden scoren. Een persoonlijke boodschap, een hart onder de riem.”

Dat shirt ging dus niet uit, maar er werd wel eentje langs de lijn opgepikt. En daar valt Borst over. „Toen zagen we dit: we moeten bidden voor Turkije. En de slachtoffers in Syrië dan? En jongens, bidden.. Als je nou niet bidt? Die mensen heb je ook, in overvloede. Ze leven net zo met je mee. Goedertierenheid en naastenliefde behoren niet exclusief tot het religieuze domein. Mijn advies: haal volgende week de ‘r’ weg, of zet desnoods de ‘r’ tussen haakjes. Dan wordt het dus pay. Betalen voor Turkije. En Syrië dus. Hé Ibrahim, heb jij al gedoneerd?”, sluit hij af.

Borst doelt hiermee op ex-voetballer Ibrahim Afellay, die aan tafel zat bij Studio Voetbal. Afellay leek niet echt blij te zijn met de vraag en gaf er ook geen antwoord op. Presentator Sjoerd van Ramshorst vond ook niet dat een antwoord noodzakelijk was. „Of iemand gedoneerd heeft, moet hij lekker zelf weten. Daar ga ik hier aan tafel niet naar vragen.”

‘Wat een flauwekul’

De column valt bij veel kijkers verkeerd. „Wat een gênante bijdrage van Hugo Borst zojuist. Terecht dat niemand reageerde”, klinkt er onder andere. Vooral de vraag aan Afellay krijgt bakken kritiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat was dit nou voor flauwe kul van Hugo Borst?

Het enige punt dat hij terecht maakte was het ontbreken van Syrië. Maar de rest was echt walgelijk#studiovoetbal — Ovenschotel (@ovenschotel10) February 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo Borst, wat gênant. Hoe kan een prima bijdrage over Turkije en Syrië ineens zo negatief omslaan. “Zeg Ibrahim, heb jij al gedoneerd?” Sterke reactie: negeren. #studiovoetbal — Joop (@JoopBoeij) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lelijke column van Hugo Borst… weg met deze quasi grappige bijdrages waar niemand om kan lachen! Terecht dat Ibi hier niet op reageerde! #studiovoetbal — Carst (@carst1986) February 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo Borst moet zich kapot schamen voor zijn item. Hoezo vraagt hij van iedereen alleen Afellay of hij al gedoneerd heeft? Verder weet Hugo niet dat "pray for …." een universele slogan is? De redactie kon hem dat ook niet vertellen? #studiovoetbal — Freedom (@born2bewise) February 13, 2023

Je kunt Studio Voetbal terugkijken via NPO Start.