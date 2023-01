Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alle hens aan dek op scholen: de griep grijpt overal om zich heen

De helft van de scholen in Nederland zit op dit moment met meer personeelstekorten dan normaal door de griep. Veel directeuren zitten met de handen in het haar. Alle hens aan dek dus en dat gebeurt dan ook.

Dat leraren en leraressen op 50 procent van de scholen door griep zijn uitgevallen, is een inschatting van de vereniging van schoolleiders, AVS. De schatting gebeurt op basis van een eigen peiling. Daaraan deden 669 schooldirecteuren mee.

Hele klassen door griep naar huis gestuurd

De meeste schoolbazen proberen een onderwijsassistent in te zetten of een vervangende leerkracht te vinden. Er worden ook klassen naar huis gestuurd. Ook nemen sommige meesters en juffen er een klas bij of gaat de directeur zelf voor de klas staan. Op beperkte schaal worden ook stagiairs en studenten voor de klas gezet.

„De meeste ouders reageren begripvol en toch zien we dat ook bij ouders het begrip begint af te nemen. 118 schooldirecteuren worden geconfronteerd met een negatieve reactie van ouders op de maatregelen”, aldus de AVS. De uitval door griep op scholen is al de hele week aan de gang.



Schooldirecteuren staan er alleen voor

Schoolleiders kunnen veelal een beroep doen op een pool van vervangers en er zijn ook andere vormen van ondersteuning. Toch staan honderdvijftig schooldirecteuren uit de peiling er alleen voor. AVS-voorzitter Karin Straus vindt dat alarmerend. „Support en voldoende ondersteuning aan schooldirecteuren vanuit het bestuur zijn belangrijk, omdat zij anders niet toekomen aan hun strategische taken om de kwaliteit van het onderwijs op peil te brengen en te houden. Dit is een uitholling van het vak.”

Metro sprak vorige week drie medici over de griep die in het land om zich heen grijpt. Een conclusie is dat ‘ons immuunsysteem door de coronajaren wat luier is geworden’.

🤒 Griep en ziekenhuizen Meerdere ziekenhuizen stellen momenteel operaties uit. Ze hebben het druk met het aantal patiënten dat met een luchtweginfectie zoals de griep moet worden opgenomen. Ook is het ziekteverzuim onder personeel hoog. Vrijdag was dat bijvoorbeeld het geval in Enschede, Zoetermeer, Rotterdam, Schiedam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Regionale samenwerking bij griep

Schoolleiders zien voordelen in regionale samenwerking om personeelsproblemen aan te pakken, iets waarover ook in Den Haag wordt nagedacht. AVS wil daarbij wel waken voor bijkomstigheden als meer bureaucratie door ingewikkelde procedures en tussenlagen. Ook moeten de arbeidsvoorwaardelijke consequenties goed worden doordacht en gewaarborgd, vindt de club.