Buschauffeurs en treinpersoneel staken vandaag: hier moet je rekening mee houden

Niet alle kinderen in ons land kunnen vandaag naar het speciaal onderwijs of de dagbesteding. Chauffeurs die bij vakbond FNV zijn aangesloten, gaan namelijk opnieuw staken. In oktober deden ze dat ook al – de chauffeurs strijden namelijk voor een betere cao. In Den Haag wordt vandaag een manifestatie gehouden.

Het is de derde stakingsdag in korte tijd. Half november hielden chauffeurs van vakbonden FNV en CNV samen een regionale staking in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Daarna spraken de vakbonden met de werkgevers en kwam er een nieuw cao-voorstel. CNV accepteerde dat. FNV wees het bod echter af en hield zo’n twee weken geleden een tweede actiedag, verspreid over het hele land.

Chauffeurs van FNV, CNV en Arriva in Friesland staken

FNV wil onder meer dat de chauffeurs volledig doorbetaald worden als ze ziek zijn. De vakbond dreigt met een meerdaagse staking in januari als de werkgevers niet over de brug komen. De werkgevers, verenigd in het verbond KNV Zorgvervoer en Taxi, houden vast aan de cao-afspraken die met CNV zijn gemaakt. De kinderen die door de staking worden getroffen, kunnen bijvoorbeeld autisme, ADHD of het syndroom van Down hebben.

Maar de chauffeurs zijn niet de enigen die het werk vandaag neerleggen. Ook medewerkers van spoorwegbedrijf Arriva in Friesland geven vandaag de aftrap van een staking in het noorden van Nederland. Ze stoppen vandaag met werken vanwege een stukgelopen cao-overleg.

Loonsverhoging en werkdruk verminderen

Morgen volgt een staking op het regionale spoor in de provincie Groningen en maandag op het regionale spoor in Zuid-Oost Drenthe. Volgens FNV komen de stakers bij elkaar op de stations van Leeuwarden, Groningen en Emmen. De stakers eisen onder meer 10 procent loonsverhoging en regelingen om de werkdruk te verminderen. Volgens FNV kwamen werkgevers hun afspraken meermaals niet na.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Deze cao staat los van de cao Openbaar Vervoer waarover sinds vorige week nieuwe gesprekken zijn begonnen.