Vandaag uitgestorven stations door NS-staking, morgen laatste stakingsdag

Het NS-personeel staakt vandaag wederom. Vorige week begonnen de stakingen en ook gisteren, vandaag en morgen leggen NS-medewerkers hun werk neer. Vandaag staakt Midden-Nederland en dat het treinverkeer plat ligt, is te merken.

Door het hele land rijden geen treinen, behalve tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Daarom zijn de treinstations grotendeels uitgestorven.

Vandaag in het hele land geen treinen

Dat de NS de komende dagen zou staken, werd natuurlijk vorige week al aangekondigd. Daarom kiezen veel reizigers er voor om niet de trein te pakken. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) roept via Twitter de bonden en NS opnieuw op met elkaar om de tafel te gaan.



Personeel staakt en treinverkeer ligt plat

Vandaag voelt heel het land dat een deel van het NS-personeel staakt. Dat komt doordat Utrecht, een centraal knooppunt in het treinverkeer, plat ligt. „Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland”, aldus de NS.

Veel reizigers kiezen vandaag dan ook voor om thuis te werken of de auto te pakken. Door dat laatste is het wel drukker op de weg en op social media worden veelvoudig liften aangeboden onder #treinstaking.



Morgen is de vijfde en laatste dag van de estafettestaking. Dan zullen de stakingen vooral in het zuiden en oosten van het land voelbaar zijn. Gisteren reden er bijna geen treinen in Noord-Holland en ook dat zorgde voor en hoop gerommel met het treinverkeer.

NS-staking vanwege cao-onderhandelingen

Vorige week woensdag begonnen de gefaseerde stakingen. Toen reden er bijna geen treinen in Friesland, Groningen en Drenthe en in delen van Flevoland en Overijssel. Vrijdag reden grotendeels geen treinen in Zuid-Holland.

De NS-medewerkers staken omdat de vakbonden en de NS er met elkaar niet uitkomen als het gaat op de cao-onderhandelingen. De bonden willen een loonsverhoging voor het NS-personeel om de koopkracht enigszins te redden. Maar daar denkt de NS anders over. Zij voelen geen financiële ruimte vanwege de economische nasleep van de coronapandemie.