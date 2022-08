Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanvaring tussen Jesse Klaver en Joost Eerdmans bij Jinek: ‘Migranten hebben dit land opgebouwd’

Jesse Klaver heeft zich de woede van Jinek-kijkers op de hals gehaald. In de talkshow wees hij in een verhit debat over de asielcrisis met Joost Eerdmans (JA21) erop dat hij ‘een kind is uit een migrantenfamilie’. Daarna deed hij de door sommigen gehekelde uitspraak: „Migranten hebben dit land opgebouwd.”

Joost Eerdmans en GroenLinks-leider Jesse Klaver vlogen elkaar daarvoor al minutenlang spreekwoordelijk in de haren over de asielcrisis, die ondanks extra opvang nog lang niet is opgelost. Ze verschillen sterk van mening over de situatie. Klaver hamert op het zorgen voor een betere opvang voor vluchtelingen, Eerdmans wil juist een asielstop.

Klaver verwijt Eerdmans ‘bangmakerij’

De GroenLinks-leider vond dat Eerdmans aan ‘bangmakerij’ deed. „Je doet alsof er zo ongelooflijk veel asielzoekers naar Nederland komen, maar dit is een heel normaal jaar”, beet de GroenLinks-leider hem toe. „We gaan gewoon over vorig jaar heen”, was de reactie van Eerdmans.

De aantallen (zo’n 35.000 per jaar) kunnen we aan, zei Klaver. „Ik hoor tegenstanders van asielbeleid vaak over hun kinderen, die geen huis kunnen vinden of de rekening niet kunnen betalen. Maar die problemen verdwijnen niet als we stoppen met de opvang. Politici moeten daarover eerlijk zijn. We moeten mensen blijven opvangen die vluchten voor oorlog en geweld.

‘Dat is de grootst mogelijke onzin’

Daarna vroeg Eerdmans aan hem waar voor hem de grens lag. „Er zijn 40 miljoen Afghanen. Hoeveel daarvan vangen we op? Jullie motto is: hoe meer mensen, hoe beter. Maar het is nu al een puinhoop. In de afgelopen jaren zijn 350.000 asielzoekers hiernaartoe gehaald, van heinde en verre. Maar de opvang moet in de regio plaatsvinden”, was de voorman van JA21 stellig.

„Dat is de grootst mogelijke onzin. Wat een bangmakerij: 40 miljoen Afghanen hiernaartoe halen? We hebben afgesproken om mensen die vluchten voor geweld of oorlog op te vangen. We halen ze niet hier naartoe. Ze komen hier met gevaar voor eigen leven. Ze hebben een barre tocht afgelegd.”

Bovendien worden de problemen met huisvesting door asielzoekers overdreven, vindt hij. „Maar 4 procent van de sociale huurwoningen gaat naar asielzoekers. Het grote probleem is juist het slopen van sociale huur. Dat gebeurde ook in Rotterdam, waar jij toen wethouder was”, uitte Klaver forse kritiek op Eerdmans.

Eerdmans: ‘Er zijn huizen nodig en die zijn er niet’

Daar was Eerdmans niet van gediend. „Als jij elk jaar 35.000 mensen toelaat, dan heb je huizen nodig. En die zijn er niet. Daar leiden gewone mensen onder. Dat is de waarheid: we kunnen het niet aan. Het heeft geen nut, zoveel mensen hier naartoe halen, terwijl er zoveel veilige landen zijn.” Hij wil daarom opvang in de regio.

De landen in de regio, Libanon of Jordanië bijvoorbeeld, vangen volgens Klaver al veel meer vluchtelingen op. „En dat gebeurt ook in de landen om ons heen, Frankrijk of Duitsland.” En dan grijpt Jinek in.

Jinek springt tussenbeide, Eerdmans reageert

Jinek: „Het is geen verrassing dat jullie hier anders over denken. Maar als je dit van een afstandje bekijkt, blijft het steeds stokken. Er komt maar geen oplossing. Er is geen sprake van toenadering of van creatieve ideeën.”

Daar had Eerdmans wel wat op te zeggen. „Ja, jij nodigt tegenpolen uit. We kunnen best dingen oplossen. 75 procent van de Nederlanders is voor een asielstop. Maar dat vertalen we nu niet naar beleid. Wij staan in ieder geval aan de zijde van die 75 procent van de Nederlanders.”

Klaver: ‘Migranten hebben dit land opgebouwd’

Op de vraag of Klaver iets wilde inleveren om tot een oplossing te komen, moest hij lang nadenken. Daarna begon hij over zijn eigen achtergrond. „Ik ben een kind uit een migrantenfamilie. Migranten hebben dit land opgebouwd. Ik geloof in het recht van mensen die vluchten om opgevangen te worden. Daar moeten we niet op bezuinigen. We hebben allerlei voorstellen gedaan om deze situatie te voorkomen.”

Vooral op dat eerste deel van zijn inbreng komt veel kritiek.



Migranten hebben dit land opgebouwd zegt Jesse Klaver. #Jinek — Lammert de Bruin (@lammert) August 29, 2022



De mensen die dit land hebben opgebouwd worden nu 1x per 4 weken gedoucht. #Klaver — Jenny Douwes (@JennyDouwes) August 30, 2022



Partijleider GroenLinks op maandag 29 augustus 2022 "Ik ben een kind uit een migrantenfamilie. Migranten hebben dit land opgebouwd." Dat we het even weten als autochtone Nederlanders die hier niet zelden al tientallen generaties wonen en werken.#jesseklaver #groenlinks #jinek pic.twitter.com/Oovv7X92Cf — widtvoet (@widtvoet) August 29, 2022

Klaver zei verder dat Nederland het internationale verdrag dient te accepteren. Daarin staat dat landen burgers moeten opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. „Het idee van dat verdrag is dat het iedereen kan gebeuren. Ons ook. Je ziet het nu in Oekraïne.”

Geen toenadering aan tafel bij Jinek

Dat vond Eerdmans dan weer bangmakerij. „Je moet mij dit niet aanwrijven. Oekraïne is onze buur. Dat is wat anders dat de hele wereld op je schouders dragen. Dit verdrag wordt nu geïnterpreteerd als een open uitnodiging naar de wereld toe: kom naar naar Nederland.”

Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt hij. „We hebben een asielstop nodig. Maar dat gebeurt niet. We zijn nu heel creatief met het opvangen, maar niet in het nemen van maatregelen die de instroom beperken. Het is nu: iedereen die over de drempel komt, is welkom. Van die houding moeten we af.”

Jinek vond het daarna wel welletjes. „Ik had ergens de illusie dat er bij terugkomst voor deze talkshow hier aan tafel tot een oplossing kon komen. Maar nee, niet eens een minuscule toenadering. Dan moet ik het toch maar weer afsluiten met: we blijven de situatie volgen.”

Bekijk hier de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Jinek.