Toekomstige trein is zó snel… eigenlijk kan het helemaal niet

Toekomstige trein is z贸 snel… eigenlijk kan het helemaal niet

De toekomst: we kunnen er dagelijks over dromen. Al helemaal als er concepten voorbijkomen als de Fluxjet van het bedrijf TransPod. Het bedrijf dat het reizen per trein in een volledig nieuw, en vooral bloedsnel, jasje gaat steken.

WANT-redacteur Jeroen Kraak, collega van Metro, dook in het verhaal.

Reizen met de trein is heerlijk. Je leest een boek, gaat aan het werk op je laptop of je droomt weg bij het landschap dat aan je voorbij flitst. Toch heeft de trein ook een nadeel en dan vooral op langere trajecten. Een reis kan flink langer duren dan met een vliegtuig. Met de jet-trein van TransPod is dat verleden tijd. Die is mega-snel. Metro zag zo’n trein onlangs nog, terwijl Brad Pitt erin zat. Toen ging het echter om een film, Bullet Train. Nu is het echt.

Van hogesnelheidstrein naar jet-trein

In het buitenland reis ik regelmatig met een slaaptrein. Het is makkelijk om lange afstanden af te leggen, maar helaas niet altijd even comfortabel. Je deelt je coup茅 wellicht met luidruchtige medepassagiers en vaak is het bed ook veel te hard. Het liefst zou je gewoon een snelle trein willen hebben en slapen in een zacht bedje. De TGV of Thalys zijn, met een snelheid van 300 kilometer per uur, vrij rap. Maar het komt nog lang niet in de buurt bij een vliegtuig. TransPod wil daar dolgraag verandering in brengen.

Het Frans-Canadese bedrijf werkt namelijk aan de FluxJet. Bij de naam denk je misschien aan een vliegtuig, maar het is gewoon een trein. Eigenlijk kun je dit voertuig het best beschrijven als een hybride tussen een vliegtuig en trein. Deze kan twee tot drie keer sneller dan de reguliere hogesnelheidstreinen.

Sorry, hoe snel?

TransPod is opgericht in 2015. Het bedrijf claimt dat het treinen kan laten rijden met een snelheid van 1.000 kilometer per uur. Dit moet gebeuren door een techniek die redelijk vergelijkbaar is met de Hyperloop-technologie waar Elon Musk op pusht. De FluxJet moet bewegen op een door een tunnel beschermde geleidingsbaan. De luchtdruk in de tunnel wordt verlaagd, waardoor er veel minder luchtweerstand is. Voor het spoor gebruikt men magneten. Hierdoor zijn er geen wielen nodig, waardoor er ook geen wrijving is en de trein dus sneller kan.

TransPod heeft al een investering van 550 miljoen dollar gekregen. Toch is dat slechts een schijntje, want het bedrijf wil een lijn bouwen tussen de Canadese steden Edmonton en Calgary die in totaal 18 miljard dollar kost.

Komt het er echt van?

Met de nieuwe trein zou een reis russen de twee steden zo鈥檔 45 minuten duren. Dat is flink sneller dan wanneer je met de auto tussen Edmonton en Calgary zou reizen. Dan ben je zo鈥檔 3 uur kwijt. De trein heeft ruimte voor 54 passagiers die allemaal, omgerekend, 68 euro betalen voor een kaartje.

Hoewel het concept klinkt als een goed idee, zijn er er nog wel vraagtekens over de Hyperloop-technologie. Zo vragen wetenschappers zich af wat een dergelijke manier van reizen voor impact heeft op de gezondheid. Ondanks die twijfels testen bedrijf ondertussen wel gewoon lekker door. Zo zagen we vorig jaar al een test van de Hyperloop van Virgin. Twee passagiers verbleven 16 seconden lang in een trein die 170 kilometer per uur haalde. Het bedrijf heeft zich nu echter meer gericht op vracht, aangezien de regeldruk voor personenvervoer volgens Virgin vereenvoudigd moet worden.