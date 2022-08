Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Eva (33): ‘Vaak denk ik: ach, ik maak nog even 500 euro extra over’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 33-jarige Eva die goed verdient, maar het ook best wel weer makkelijk uitgeeft – vooral aan kleding.

Beroep: vormgever

Netto-inkomen: variërend van 2000 tot 5000 euro per maand

Woonsituatie: samenwonend in een koophuis

De Spaarrekening van Eva

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel zo’n 35.000 euro.”

Dat is best een fors bedrag, toch?

„Absoluut. Al moet ik bekennen dat ik de laatste tijd weinig heb gespaard.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Dat weet ik ook niet zo goed, want ik heb geen aparte spaarrekening. Ik ben freelance vormgever en ik heb een persoonlijke en zakelijke rekening – op die laatste staat al mijn geld.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, al is het alleen al om een salaris naar mezelf over te maken, dus naar mijn privérekening.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Enerzijds wel, want ik probeer echt wel te letten op mijn uitgaven. De weekboodschappen voor mijn gezin probeer ik onder de 75 euro te houden. En als ik kleding voor mijn 3-jarige zoontje koop, doe ik dat altijd in de uitverkoop en kies ik niet voor dure merken. Anderzijds maak ik echter nét iets te makkelijk geld over naar mijn privérekening, wanneer die laatste bijna leeg is. Dan denk ik: ‘ach, ik maak nog even vijfhonderd euro extra over’.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Kleding voor mezelf. Dat is tegenstrijdig, want eigenlijk hou ik enorm van shoppen en nieuwe kledingitems. Maar ik ben nogal gevoelig voor van die Instagramreclames – van die vrolijke modellen die in beeldschone jurkjes of broeken over een boulevard flaneren. En dan is het één swipe omhoog en hoppa, er zit weer wat in mijn winkelmandje. Geen hoge bedragen, vaak een blouse van twintig euro hier en een jurkje van veertig euro daar. Maar tel het bij elkaar op en je komt al gauw op honderdvijftig tot tweehonderd euro per maand. Het ergste is dat ik sommige items slechts een paar keer draag – omdat het model dan toch niet zo mooi zit, of het na één wasbeurt krimpt. Dat vind ik best fors en ik baal van mezelf als ik weer overstag ga. Ik laat het ook altijd bij een pakketpunt bezorgen – anders zien de buren alweer zo’n bezorgdienst voor de deur staan.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op zich heb ik financieel niets te klagen, want ik heb lage lasten en een goed inkomen. Maar ik zou mezelf willen manen om écht meer te gaan sparen en minder uit te geven. Ik moet hierin namelijk ook een voorbeeld zijn voor mijn zoon, vind ik.”

Wat is je beste financiële tip?

„Koop niet te veel dingen als je onderweg bent, bijvoorbeeld naar je werk. Het lijken kleine bedragen: twee euro voor een kop koffie hier, drie euro voor een broodje daar. Dat deed ik vroeger ook, maar toen ik al die bedragen eens bij elkaar optelde, kwam ik op (geen grap) 500 euro per maand uit. Ha, gelukkig werk ik nu nagenoeg altijd thuis, dus de koffie is stukken goedkoper. Heb ik in elk geval één kostenpost minder.”

