Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opmerkelijk openbaar vervoer: unieke zweeftreinen, steile metro’s en fietsroltrappen

Een van de beste manieren om een nieuwe plaats te ontdekken is ook een van de eenvoudigste: het openbaar vervoer nemen. Een bus, metro, trein of tram nemen is een geweldige manier om een bestemming goedkoop en als een local te verkennen. En zo zijn er ook mogelijkheden in het openbaar vervoer die een belevenis op zich zijn.

Een Duitse zweeftrein in de stad Wuppertal is bijvoorbeeld één van die gekke openbaarvervoersmogelijkheden. Maar denk ook aan een steil, ondergronds metro-systeem. Benieuwd naar meer opvallende vormen van openbaar vervoer? Metro zet er vijf voor je op een rij.

Opmerkelijk openbaar vervoer

1. Wuppertaler Schwebebahn

Deze Duitse zweeftrein lijkt op iets wat eeuwen geleden als ‘de toekomst’ werd gezien. In tegenstelling tot gewone spoorlijnen die aan de vaste grond zitten, bungelen de zweeftreinen onder een spoor. De wagons zweven over wegen, rivieren en andere obstakels, terwijl de passagiers van het uitzicht kunnen genieten. De Schwebebahn heeft een totale lengte van 13,3 kilometer en rijdt langs 20 stations. Ironisch genoeg kwam dit idee wereldwijd nooit echt van de grond. Vandaag zijn de enige zweeftreinen in gebruik te vinden in Japan en dus in het Duitse Wuppertal, waarbij het om de originele, nog steeds in al zijn steampunk-glorie te bewonderen, Wuppertal Schwebebahn gaat. Het is een gek gezicht én het kent een indrukwekkende geschiedenis, daarom perfect voor dit lijstje!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Carmelit

In de Israëlische stad Haifa, klimt een kabelbaan, de Carmelit, 268 meter de berg Carmel op over een kilometerslang spoor. Maar in tegenstelling tot de meeste kabelspoorwegen, die zich vastklampen aan sporen aan de zijkant van de heuvel, is de Carmelit volledig ondergronds. Door zijn relatief korte lengte en het kleine aantal stations (de Carmelit maakt maar zes stops) is het een van de meest bescheiden metro’s ter wereld. Toch is het een handig en welkom alternatief voor het beklimmen van steile en inspannende gronden. Het Carmelit-systeem werd al gebouwd in de jaren 1950, en is verschillende keren gerenoveerd. De laatste renovatie vond in 2017 plaats. Het opvallende aanzicht van deze steile metrolijn is de reden dat ‘ie in dit lijstje van opmerkelijk openbaar vervoer verschijnt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Trondheim CycloCable

Zie jij het weleens niet zitten om een heuvel op te rijden met je fiets? Gelukkig hebben we daar in het vlakke Nederland niet al te veel mee te maken, maar in andere landen wél. In het Noorse Trondheim hebben ze daar iets op gevonden. Daar hebben fietsers die de Brubakken-heuvel op moeten fietsen niets te vrezen dankzij de unieke CycloCable. Het is een heuse fietsroltrap die voor het eerst werd geïntroduceerd in 1993 als de ‘Trampe’ en werd uitgevonden door een fietser uit Trondheim die het beu was om elke morgen de heuvel naar zijn werk te moeten beklimmen. Om dit probleem op te lossen, ontwikkelde hij een systeem waarbij, met een druk op de knop, een voetplaat uit een spoor in de grond tevoorschijn komt om fietsers de heuvel op te duwen. De fietser, die op zijn fiets blijft zitten, zet zijn rechtervoet op de plaat en deze brengt zowel de fietser als zijn fiets helemaal naar boven alvorens weer in het spoor te verdwijnen. Niet echt openbaar vervoer, maar wát een oplossing.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. O-Bahn buslijn

In Adelaide, Australië, is het O-Bahn-systeem noch een tramlijn noch een tramnetwerk, noch een speciale busbaan. De O-Bahn wordt omschreven als een 11 kilometer lang traject van een ‘geleide busbaan’ met drie overstappunten. Alleen speciaal aangepaste bussen kunnen van het systeem gebruik maken. Gidsen besturen de bus wanneer deze zich op het traject bevindt, en zodra zij het traject verlaten, kunnen de bussen als normale stadsbussen op gewone wegen rijden. Hierdoor is de O-Bahn minder opdringerig dan een speciaal spoorwegnet, en laat het spoor ruimte voor boomplantprojecten en andere natuurbehoudsinspanningen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. Medellín Metrocable

Medellín is een steile stad, en toen de stad aan het einde van 20ste eeuw snel groeide, ontstonden er wijken tegen de hellingen van de vallei op. Mensen die daar woonden hadden te maken met ontmoedigende pendeldiensten naar de binnenstad, vanwege wegen die te smal en steil waren voor goede busverbindingen. Daar moest iets op verzonnen worden. In 2004 introduceerde de stad een snel bewegend stadsgondelliftsysteem genaamd Metrocable, dat forenzen vanuit de heuvels rechtstreeks naar het sneltramstation op de dalbodem brengt. Naast dat dit enorm nuttig is gebleken, kun je onderweg genieten van een geweldig uitzicht. Al is de Metrocable niet heel veel anders dan een gondel die je naar de top van een berg zou kunnen nemen, maar wat het anders maakt, is de omgeving en de passagiers. De stations liggen namelijk midden in de drukte van de bruisende stadswijken.