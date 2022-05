Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 typen slechte bazen die denken dat ze een goede baas zijn

Je kunt je werk nog zo leuk vinden, als je een slechte baas hebt, kan dat je hele baan verpesten. Helaas lopen er zoveel slechte bazen en managers rond, dat iedereen er wel één of zelfs meerdere op werk tegenkomt in zijn carrière.

In dit artikel bespreken we zeven typen slechte bazen die geen flauw idee hebben dat ze een slechte leidinggevende zijn.

Verschillende slechte bazen

Deze bazen zijn vaak goede werknemers. Maar de eigenschappen die hen goede werknemers maken, zorgen er juist voor dat ze als baas niet helemaal lekker uit de verf komen.

1. Het ‘Ik weet alles het best’-type

Niemand kan alles het best weten, maar daar is dit type baas het niet mee eens. Zijn of haar wil is wet. Goede bazen en managers weten juist dat ze niet alle kennis zelf in huis hebben. Dat is immers de reden dat je een team om je heen hebt verzameld die je hierbij kan helpen. Slechte bazen willen werknemers die hetzelfde denken en die slechts de opdrachten uitvoeren die zij hen opdragen.

2. Het ‘Alles draait om de nummers’-type

Steeds meer beslissingen worden genomen op basis van data en daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Maar je kan hier als baas ook te ver in doorschieten, zeker als daarbij de mensen uit het oog verloren gaan. De werknemers zouden vóór de resultaten moeten gaan, want op de lange termijn heeft deze aanpak alleen maar profijt op beide vlakken.

3. Het ‘onzichtbare’ type

Een baas die niet constant op je vingers kijkt, klinkt in eerste instantie niet verkeerd. Maar aan een leidinggevende die de hele tijd afwezig is, heb je als werknemer ook niets. Het is niet gek dat je dan als werknemer ongemotiveerd raakt en je afvraagt of je zonder begeleiding wel kunt groeien.

4. Het ‘tough love’-type

Let op: we hebben het hier niet over een baas die in en in slecht is en het leuk vindt om gemeen te zijn, maar een baas die daadwerkelijk denkt dat onwijs kritisch zijn het beste effect heeft op zijn werknemers.

Het is natuurlijk nodig om feedback te geven, maar het moet wel kritiek zijn waar je iets mee kunt. Deze baas vergeet bovendien dat een compliment op z’n tijd juist ook goed is voor de prestaties (en bovendien voor het moraal).

5. De ‘tijdverspiller’

Deze baas wil zich graag belangrijk voelen, en plant daarom een hoop meetings, telefoontjes en brainstorm sessies in die vaak helemaal niet nodig zijn. Ze hebben totaal geen respect voor de ander z’n tijd.

6. De ‘politicus’

De politicus is meer bezig met carrière maken, en een wit voetje halen bij de mensen boven hem of haar in de organisatie, dan met het managen van het team. De slechte baas in kwestie is helemaal niet betrokken bij het werk van het team, maar krijgt wel de credits voor de prestaties.

7. De ‘drill seargant’

Een persoonlijk leven? Daar heeft deze ‘drill seargant’ nog nooit van gehoord. Zijn of haar team wordt gebombardeerd met berichten of opdrachten en dan maakt het niet uit of het 8 uur ‘s ochtends of 8 uur ‘s avonds is. Cultuur en teambuilding is ook niet belangrijk in de ogen van dit type.

Jij vindt je baas (of jezelf) misschien niet leuk, maar het kan ook juist andersom zijn. Dit kun je doen als (je denkt dat) je baas je niet mag.