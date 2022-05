Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op weg met een camper? Dit zijn de 7 populairste landen voor een roadtrip

Nederland is een echt camperland: ons land telt naar schatting maar liefst 60.000 campereigenaren. Ook de huur van campers zit in de lift. Waar willen Nederlanders met al die campers naartoe reizen? Columbus Travel hield een grootschalige survey over de populairste bestemmingen voor een roadtrip met een camper. Staat jouw favoriete roadtrip-land in de top 7?

Welke bestemmingen zijn dit jaar in trek voor een camperreis? Ruim drieduizend Columbus-lezers deelden hun favoriete roadtriplanden via een survey. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: ook dit jaar zoeken Nederlanders het liefst hun eigen land en buurlanden op voor een roadtrip. Al is Nederland verreweg de populairste bestemming voor een camperreis in 2022 – maar liefst 46 procent van alle respondenten zou dit jaar wel een camperreis in eigen land willen maken. En welke Europese landen schieten eruit als het gaat om camperreizen?

Roadtrip-tijd: hier wil je naartoe

Ben jij van plan een camperreis of roadtrip te maken dit jaar? Laat je dan inspireren door de volgende tips voor de populairste roadtriplanden van 2022!

1. Een bijzondere roadtrip en camperreis in Nederland: de Atlantikwall

Beginnend in Nederland, herinneren voor de kust van Noord-Holland tientallen verlaten bunkers aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, maar is de schoonheid van het duinlandschap tijdloos. Verken dit bijzondere stukje Nederland tijdens een roadtrip waarvan de Atlantikwall de rode draad vormt. Deze verdedigingslinie werd tussen 1942 en 1944 door nazi-Duitsland aangelegd als afweer. De linie was een kleine 6.000 kilometer lang en bestond uit meer dan tienduizend bunkers en een veelvoud aan kleinere verdedigingswerken. Grote delen van de Atlantikwall zijn, met name in Duitsland, inmiddels afgebroken, maar langs de Nederlandse kustlijn en op de Waddeneilanden zijn nog restanten te vinden.



2. Parc Naturel des Sources & Fagne de Malchamps

Vanaf Maastricht rijd je in drie kwartier naar Parc Naturel des Sources in de Ardennen. In dit landschap van rivieren, uitgestrekte bossen en bronnen (een flesje Spa of Bru mineraalwater voor tijdens je verkenning is in deze streek eenvoudig te vinden) ontdek je ook het hoogveenlandschap van Fagne de Malchamps, de meest westelijke uitloper van het veel bekendere en drukkere natuurgebied Hautes Fagnes (Hoge Venen). Op naar onze zuiderburen, dus!

3. De Vercors in Frankrijk

Nederlandse toeristen kiezen en masse voor de aangrenzende departementen Hautes Alpes, Drôme en Ardèche, maar voor wie iets anders wil dan oranjecampings is Isère − met daarin het grootste deel van de Vercors − een verademing. In negen tot tien uur rijd je van Utrecht naar Grenoble (1.000 kilometer), de uitvalsbasis voor de Vercors.



4. ‘Light-versie’ van de Alpen in Duitsland: het Zwarte Woud

Het Zwarte Woud is het grootste middelgebergte van Duitsland en in veel opzichten een light-versie van de Alpen. De dorpjes zijn net zo pittoresk en de bergweides net zo maagdelijk. Het enige verschil is de hoogte − geen enkele top in het Zwarte Woud steekt boven de boomgrens uit. Als je de drukte achter je wilt laten, doe je er goed aan om de kronkelende hoofdwegen te verlaten en de onbekendere valleien in te duiken − en vervolgens net zo lang door te rijden tot de bewoonde wereld ophoudt.



5. Roadtrip door het noorden van Noorwegen met de camper

Het eerste wat in het oog springt wanneer je door Noord-Noorwegen reist, is de prachtige en uiteenlopende natuur. Het is een gebied van extremen: de fjorden die zich als duivelstanden ontworstelen aan de zee, de eindeloze toendra van het binnenland en het fameuze licht van de poolcirkel. Op zoek naar de ziel van Noord-Noorwegen zak je af van Tromsø naar de Lofoten, de eilandengroep die hét uithangbord van de regio is. Rijd allereerst naar het nabijgelegen Kattfjord, waar het subliem hiken is en pak dan de autoferry naar Senja, het een-na-grootste eiland van Noorwegen. Vooral de schitterende westkust nodigt uit tot wandeltochten.

6. Woeste taferelen in het Italiaanse Maremma

Maremma was eeuwenlang het ‘Wilde Westen van Italië’: het soms barbaarse boerengebied van Toscane. Het moerassige heuvelland aan zee werd geplaagd door malariamuggen, rovers en ontvoeringen, en was het strijdtoneel van de Etrusken en middeleeuwse landheren én het thuisland van de ‘butteri’: de Italiaanse cowboys. Verblijf in het middeleeuwse stadje Pitigliano, dat net als zijn broertjes Sorano en Manciano sensationeel boven het landschap uittorent op een tufsteenrots. Tuf daarna via kronkelweggetjes naar het noordelijker gelegen Monte Amiata en buik uit tijdens een balansdag in de thermen van San Filippo.



7. Lieflijk heuvellandschap in het Spaanse Ruta del Califato

Een van de best bewaarde geheimen van Andalusië is de Ruta del Califato (Route van de Kalief), de belangrijkste weg tijdens de Moorse overheersing. Ze verbond de steden Córdoba, de oude hoofdstad van het kalifaat, en Granada, zetel van het laatste Arabische koningshuis op het Iberisch schiereiland. Je kunt de ongeveer tweehonderd kilometer lange route volgen via de moderne autowegen N-432 en N-331, dwars door het natuurpark Sierras Subbéticas. Hier liggen in een lieflijk heuvellandschap met olijf- en wijngaarden vredige witte dorpjes met dreigende Moorse forten. Waar je precies uitstapt maakt niet uit, alles is mooi.