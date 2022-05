Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Premier Rutte wiste jarenlang iedere dag berichten op telefoon’

Loop jij élke dag je telefoon na en wis je alle sms’jes? Nee? Da’s niet gek, want er zijn maar weinig mensen die dat nodig achten. Premier Rutte is er daar niet een van. Hij deed dat namelijk jarenlang iedere dag wél. Naar eigen zeggen omdat zijn telefoon te weinig opslag had voor de gesprekken.

De tekstberichten die de premier zelf relevant achtte voor archivering stuurde hij door naar ambtenaren, de rest verwijderde hij op eigen houtje, meldt de Volkskrant.

Rutte wiste op eigen houtje sms’jes

Afgelopen donderdag heeft de premier een nieuwe telefoon gekregen met meer opslag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Nu kan Rutte de sms’jes (als het goed is) dus wel bewaren. Maar omdat hij de sms-berichten consequent heeft gewist, is moeilijk te achterhalen of dat in overeenstemming met de Archiefwet gebeurde. Functiegerelateerde correspondentie mag niet zomaar worden vernietigd.

Hoe de premier te werk ging, bleek gisteren in een rechtszaak die is aangespannen door de Volkskrant. De landsadvocaat zei tijdens die zaak dat Rutte sms-verkeer verwijderde. Hij noemde het ‘realtime-archivering’, onmiddellijk zelf bepalen of een sms-bericht moest worden bewaard of vernietigd. Dat deed Rutte tijdens de coronacrisis én de jaren daarvoor. Maar volgens de landsadvocaat is er geen reden om te veronderstellen dat Ruttes ‘realtime-archivering’ ondeugdelijk is verlopen.

Privé-email De Jonge en Van Dissel

Dit is niet de eerste keer dat de correspondentie van een politicus onder de spotlights ligt. Begin april kwam aan het licht dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge zijn privé-email gebruikte voor werkgerelateerde zaken. Dat is zeker niet de bedoeling, vanwege veiligheidsredenen. Maar volgens De Jonge was het systeem „gebruiksonvriendelijk”. „Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen. En dat was niet verstandig.”

Even later bleek dat ook RIVM-baas Jaap van Dissel z’n privé-email gebruikte tijdens de coronacrisis, voor werkzaken. Volgens een woordvoerder van het RIVM gebeurde dat om praktische redenen toen er tijdens de coronacrisis veel thuis werd gewerkt. „De mails die hij verstuurd heeft, gingen gewoon in cc naar het RIVM-secretariaat en andere RIVM-accounts, dus ze zijn gewoon vindbaar”, aldus de woordvoerder.

Of er gevolgen zijn voor het verwijderen van sms’jes door Rutte – en wat die gevolgen dan kunnen zijn – is niet bekend.