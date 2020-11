40 treinen rijden niet door zieke verkeersleider: ‘Het is écht geen reclamestunt’

Amper een week nadat ProRail een wervingscampagne voor verkeersleiders is gestart, zijn veertig treinen uitgevallen omdat er geen vervanging voor een zieke verkeersleider was. Woordvoerder Coen van Kranenburg verzekert dat het „echt, écht geen stunt” is.

Vanwege de zieke verkeersleider op de post in Utrecht werd het treinverkeer Utrecht-Arnhem vanmorgen gestaakt. Ook op Ede/Wageningen-Barneveld en de Haar-Rhenen reden geen treinen. Er is namelijk een tekort aan verkeersleiders, waardoor er geen vervanging voor de zieke medewerker beschikbaar was.



Vanwege een ziekmelding op verkeersleidingspost Utrecht en het ontbreken van vervanging staakt ProRail treinverkeer Utrecht-Arnhem, Ede/Wageningen-Barneveld en de Haar-Rhenen. We zoeken zsm een oplossing. ProRail heeft tekort aan treindienstleiders. Lees https://t.co/xDEiZcd4vl pic.twitter.com/qiJQP045e5 — ProRail (@ProRail) November 30, 2020

Cruciale rol

„Was het maar een reclamestunt”, verzucht Van Kranenburg. „Er is iemand die zich ziek heeft gemeld en normaal gesproken hebben we altijd iemand als achtervang, maar door het tekort aan mensen is die persoon er niet altijd. Dan moeten we – zoals nu – halsoverkop in Nederland op zoek naar iemand die vrij is en de dienst over kan nemen.” Voor die persoon gevonden is, gaat er al wat tijd voorbij. „En die persoon moet dan ook nog naar de bewuste post reizen, dan ben je zo anderhalf uur verder. In dit geval zijn er veertig treinen uitgevallen voor het treinverkeer weer gaat rijden.”

Zonder die verkeersleider werken kan niet, zegt de woordvoerder. „We hebben dertien posten in Nederland, die het treinverkeer op specifieke lijnen in goede banen leiden. Veel gaat automatisch, maar er móet iemand achter die ingewikkelde schermen zitten om te kijken of alles goed loopt. Die persoon is cruciaal. Als hij er niet zit, moeten we het treinverkeer stilleggen. Op Schiphol kunnen er bijvoorbeeld ook geen vliegtuigen vliegen als de luchtverkeersleider er niet zit om de vliegtuigen te begeleiden.”

Geen reclamestunt

Dat er treinen uitvallen door ziekte en een tekort aan personeel is al vaker voorgekomen in de afgelopen tijd. Daarom is ProRail vorige week een wervingscampagne gestart voor nieuw verkeersleiders. „Dit is écht geen reclamestunt, maar alle aandacht voor de campagne is natuurlijk van harte welkom”, knipoogt Van Kranenburg.

