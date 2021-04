Buitenschoolse opvang mag vanaf maandag helemaal open

De buitenschoolse opvang (bso) mag vanaf maandag weer helemaal open. Dat heeft het kabinet vanochtend besloten, zo melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Hiervoor was de bso alleen toegankelijk voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben of kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Voor de buitenschoolse opvang zullen dezelfde regels gelden als voor de basisscholen. Dat betekent dat kinderen niet op anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te blijven. Leerkrachten moeten wel die afstand bewaren tot kinderen. En als op een opvanglocatie één iemand in die groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine.

Buitenschoolse opvang open

Kinderopvang en basisscholen waren twee maanden eerder al open gegaan. Ook middelbare scholen mogen inmiddels een dag per week leerlingen ontvangen. En naast deze versoepeling voor kinderen, hebben studenten ook geluk. Ze mogen een dag per week fysiek onderwijs volgen op de hogeschool of universiteit. Dat geldt vanaf 26 april, een week later dan dat de buitenschoolse opvang opent.

De bso werd eerder nog niet geopend, omdat dat zou zorgen tot extra contacten onder kinderen en dus mogelijk extra verspreiding van het coronavirus. Kinderen zitten op school namelijk in een andere groep dan op de buitenschoolse opvang.

Persconferentie

Vanavond geven demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Daar worden weinig versoepelingen verwacht. Mogelijk horen we dan dat de terrassen op 28 april weer open mogen en wat er met de avondklok gaat gebeuren.