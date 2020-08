Minder reizigers in de trein, maar wel méér treinen in 2021

Het aantal reizigers per trein is door de coronacrisis flink afgenomen, maar dat betekent niet dat er volgend jaar minder treinen gaan rijden. Voor volgend jaar worden er zelfs méér treinen op het spoor verwacht, blijkt uit cijfers die ProRail vandaag publiceert.

‘Veel respect’

Reizigersvervoerders hebben voor 2021 meer treinritten aangevraagd dan voor 2020. Het gaat om 2.172.187 ritten van in totaal dertig vervoerders, tegenover 2.169.401 treinritten dit jaar. Dat zijn er dus 2786 meer, meldt spoorbeheerder ProRail, die ieder jaar de capaciteit verdeelt onder alle vervoerders op het Nederlandse spoor

Het gaat om zowel goederen- als passagierstreinen. ProRail–directeur John Voppen zegt „veel respect” te hebben voor de vervoerders. „Ondanks de coronacrisis, en zowel minder reizigers als minder goederen in de treinen, rijden zij nog steeds een maximale dienstregeling. We zien nu gelukkig dat ook volgend jaar het hele spoor weer is volgepland.”

20 miljard

ProRail wil daarom „blijven investeren” in het spoor. Eerder vroegen de spoorbeheerder en de Nederlandse Spoorwegen (NS) het kabinet al om ruim 20 miljard euro in het spoor te stoppen. „Zeker op het gebied van het spoorgoederenvervoer hebben we nog een flinke inhaalslag te maken”, vervolgt Voppen. „We hebben geen tijd om achterover te leunen en te bekijken hoe de huidige crisis zich verder ontwikkelt. We moeten vol aan de bak!”

Reizigers

Het aantal passagiers in NS-treinen is momenteel zo’n 40 procent van het aantal reizigers vóór de coronacrisis. NS-directeur Roger van Boxtel wil de dienstregeling ondanks die flinke daling toch uit blijven breiden. „Voor reizigers is dit enorm belangrijk”, vertelt hij aan De Telegraaf. „Tijdens corona, zodat ze prettig en verantwoord kunnen reizen. En na corona, zodat we weer meer reizigers kunnen ontvangen.”

Aan het eind van dit jaar publiceren de vervoerders hun spoorboekjes. Hoe de dienstregeling er volgend jaar precies uit komt te zien wordt dan pas duidelijk.

